El San Juan Metal Fest vivió este domingo una edición especial al celebrar su 20º aniversario de manera ininterrumpida. El evento, de carácter abierto y gratuito, se desarrolló en la Plaza Hipólito Yrigoyen bajo la organización de la banda Nuevo Poder, consolidándose como un pilar indiscutido del circuito rockero provincial. Pablo Castillo, referente de la agrupación, subrayó a DIARIO HUARPE que el festival logró cumplir su misión de transmitir la cultura metalera en un ambiente de respeto y convivencia pública.

Una cultura que se mantiene firme

Para la organización, este aniversario no solo fue un festejo, sino una prueba de la solidez del movimiento en la provincia. Aunque Castillo se muestra cauto sobre el crecimiento numérico, asegura que la relevancia del género es una constante histórica. "San Juan siempre tuvo una cultura rockera muy grande", afirmó el músico, agregando que, si bien es un desafío movilizar a la gente, la meta de mantener el espacio se está cumpliendo.

Pablo del Castillo, referente del Nuevo Poder. (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La vigencia del festival también se mide por su capacidad de renovación. Castillo destacó la importancia de que el evento sea un punto de encuentro para nuevas generaciones.

"Ojalá que siga creciendo, siempre que vengan niños, menores, gente que por ahí por primera vez ve una banda. Siempre hay probabilidades de que otros tomen la posta después", reflexionó sobre la continuidad del legado metalero.

Orden, familia y compromiso social

Uno de los puntos más destacados de esta edición fue la organización técnica y el comportamiento del público. Castillo resaltó que se buscó un equilibrio sonoro para permitir la convivencia en la plaza: “Las bandas suenan pero se puede hablar incluso, o sea, no estamos aturdiendo”. Este clima favoreció la presencia de familias, permitiendo ver "niños" y un marco de "mucho orden" y "limpieza" en el espacio público.

El público de todas las edades se convocó desde las 16hs. (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Además de lo musical, el festival reafirmó su vínculo solidario con la comunidad. A través de la colaboración con clubes de motociclistas, se recolectaron alimentos no perecederos y ropa para ser destinados a las zonas más alejadas de San Juan. “La cultura toda rockera y de las motos está conectada como queríamos; nos ayudamos a ayudar entre todos”, explicó Castillo sobre esta faceta benéfica del encuentro.

El desafío de la visibilidad y el futuro

Con la vista puesta en lo que viene, Nuevo Poder proyecta una gira por Buenos Aires y la realización de recitales en formatos más institucionales como los teatros. La idea es adaptar el rock a escenarios "aptos para todo público" donde las familias puedan disfrutar cómodamente y se pueda generar material de calidad.

Finalmente, Castillo enfatizó que la permanencia en la escena actual depende de la capacidad de generar contenido para las plataformas digitales. “Estamos en la época de la foto, del video y del contenido. Todos necesitamos eso para mantenernos vigentes en la red”, concluyó, señalando que cada evento sirve para demostrar que las bandas sanjuaninas siguen "activas" y presentes en el radar cultural.