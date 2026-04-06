En un escenario global, marcado por la guerra, la incertidumbre y la complejidad de las relaciones internacionales, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de San Juan, propicia una instancia abierta y gratuita al pensamiento crítico. A través de la “cátedra libre Oriente y Occidente”, se llevará adelante el ciclo titulado “Irán, Estados Unidos e Israel: antecedentes históricos y tensiones actuales en Medio Oriente”.

La propuesta busca brindar herramientas conceptuales para comprender los conflictos vigentes desde una mirada histórica, alejándose de las simplificaciones mediáticas. Se trata de un espacio pensado para reflexionar y debatir sobre las raíces de las disputas que reconfiguran el orden mundial contemporáneo.

Las jornadas se desarrollarán en encuentros presenciales, el viernes 10 y el otro viernes 24 de abril, ambos a las 18.30 hs. en el aula 8 de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA).

El evento cuenta con el respaldo de diversas áreas de investigación de la FFHA, garantizando un abordaje multidisciplinar: el Gabinete de Estudios e Investigaciones de Oriente (GEIDO), el Instituto de Filosofía, el Departamento de Historia y el Programa Universitario de Historia de Asia y África: voces, memorias y horizontes de otredad.

La actividad es con participación libre y gratuita, destinada tanto a estudiantes, docentes e investigadores como a toda la comunidad sanjuanina interesada en la política internacional y la historia global.

No se requiere inscripción previa para asistir a este espacio que promete ser un punto de inflexión para el análisis crítico en la provincia.

