Un insólito episodio obligó a suspender el inicio de un juicio oral y público en la mañana de este lunes 6 de abril en los Tribunales de San Juan. La audiencia, que debía comenzar a las 8:00 horas, tenía como objetivo juzgar a una pareja acusada de una violenta balacera ocurrida en 2024. Sin embargo, el debate no pudo abrirse debido a que el abogado defensor, Gabriel Rosales, no compareció ni justificó su ausencia.

Ante la falta de defensa técnica, un requisito indispensable para cualquier proceso judicial, el juez interviniente resolvió sancionar al letrado y apartarlo de la causa. El fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, explicó a DIARIO HUARPE la gravedad de la situación: “Hemos tenido que suspender teniendo en cuenta la incomparencia del abogado defensor debido a que no ha contestado el teléfono y no se ha presentado a la audiencia de apertura”.

Un abandono que derivó en sanción

La ausencia de Rosales, quien estaba debidamente notificado, fue calificada como un "abandono de la defensa". Según detalló Schiattino, aunque los imputados manifestaron inicialmente su preferencia por mantener a su abogado particular, la realidad procesal los obligó a aceptar otra asistencia: “Debido a su incomparencia han tenido que aceptar la designación de un defensor público para la realización de la audiencia”.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la sanción basándose en el perjuicio generado al debate, moción que fue aceptada por el magistrado. “El juez le asistió razón al Ministerio Público Fiscal y ha sido sancionado este abogado defensor por lo por tanto no puede seguir”, sentenció el fiscal Schiattino.

El hecho: una balacera en el Asentamiento Santa Bárbara

El juicio busca esclarecer lo ocurrido el 31 de octubre de 2024 alrededor de la 1:00 de la madrugada en el asentamiento Santa Bárbara ubicado en Concepción, Capital. En aquel entonces, una gresca vecinal escaló hasta convertirse en un ataque armado contra Ezequiel Guzmán, quien resultó gravemente herido.

La teoría del caso presentada por la fiscalía sostiene que Ángel Paulo Neira fue quien disparó un arma calibre 9 mm directamente al pecho de la víctima. Por su parte, su pareja, Flavia Vargas, está imputada por abuso de armas al haber ingresado al asentamiento realizando disparos al aire. Tras el ataque, ambos permanecieron prófugos durante aproximadamente tres meses hasta que fueron capturados y procesados.

El futuro del debate

Debido a este contratiempo, el inicio de los alegatos fue diferido. Se espera que la defensa oficial solicite una prórroga de aproximadamente cinco días hábiles para estudiar el legajo antes de avanzar con el juicio.

Mientras tanto, Neira y Vargas enfrentan la decisión de buscar un nuevo abogado particular de confianza o continuar con la asistencia del defensor público designado por el tribunal.