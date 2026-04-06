Como si hiciera falta reforzar aún más el peso de San Juan en la discusión nacional, el gobernador Marcelo Orrego será uno de los protagonistas del debate en Diputados por la aclaratoria de la Ley de Glaciares. El mandatario provincial expondrá, aún no se sabe si de manera presencial o virtual, este próximo martes 7 de abril en la reunión en la que se buscará obtener dictamen para que el miércoles 8 de abril se debate en el recinto de la Cámara de Diputados y lograr la aprobación de una norma que redefine el alcance de la norma.

La presencia del mandatario sanjuanino no es casual. La provincia jugó un rol clave en la decisión del Gobierno nacional de avanzar con una aclaratoria —en lugar de una modificación integral— de la Ley 26.639, vigente desde 2010. El eje de la iniciativa pasa por precisar los criterios técnicos que delimitan qué debe considerarse ambiente glaciar y periglaciar, un punto que ha generado interpretaciones divergentes y conflictos con actividades productivas, especialmente la minería.

Si bien la participación de Orrego fue confirmada a DIARIO HUARPE por el diputado nacional José Peluc, representante del oficialismo libertario en San Juan y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, oficialmente desde Gobierno provincial no se ha comunicado si será de manera presencial o virtual. Peluc tuvo un rol central en las audiencias públicas realizadas semanas atrás, donde se recogieron posiciones tanto del sector productivo como de organizaciones ambientalistas.

Junto a Orrego, también expondría el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, otro actor clave en el mapa minero argentino. A su vez, la delegación sanjuanina sumará volumen técnico con la participación del ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; y el secretario de Gestión Ambiental, Roberto Moreno, quien aportará fundamentos científicos sobre la caracterización de los glaciares.

Fernández, de hecho, ya había defendido la postura del Ejecutivo provincial en las audiencias públicas, donde planteó la necesidad de dotar de mayor previsibilidad normativa a las inversiones sin desatender los estándares ambientales. Esa línea argumental será reforzada en el recinto, en un intento por consolidar consensos políticos antes de la votación.

El cronograma legislativo es ambicioso. El oficialismo apunta a concretar un plenario de comisiones el martes 7 de abril, con el objetivo de firmar dictamen y dejar el proyecto listo para su tratamiento al día siguiente. La intención es avanzar con una aprobación exprés que evite dilaciones en un tema que ya acumula tensiones y alta exposición pública.

El proyecto de aclaratoria introduce cambios sustanciales en la interpretación de la ley vigente. En particular, propone otorgar a las provincias mayor potestad para definir, sobre la base de estudios técnicos, qué áreas deben ser consideradas protegidas. Este punto es defendido por los gobiernos provinciales como una reivindicación del federalismo en materia de recursos naturales.

El impulso político llega tras una audiencia pública sin precedentes, con más de 100 mil inscriptos, lo que evidencia el nivel de interés social que despierta la cuestión. Sin embargo, ese mismo nivel de participación refleja la polarización del debate: mientras sectores productivos reclaman reglas claras para desarrollar proyectos, organizaciones ambientalistas advierten sobre riesgos para reservas estratégicas de agua.

En este escenario, la intervención de Orrego buscará posicionar a San Juan como un actor central en la construcción de un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. El debate que se abrirá en Diputados no solo definirá el futuro de la Ley de Glaciares, sino también el alcance del federalismo en la gestión de los recursos naturales y el modelo de desarrollo que la Argentina pretende consolidar en los próximos años.