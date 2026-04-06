La Policía de la provincia de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años como sospechoso de haber actuado como encubridor del alumno que asesinó a un compañero en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

El joven fue localizado sobre la Ruta Nacional 11, cerca de la localidad de Nelson, y quedó aprehendido mientras la Justicia investiga qué grado de conocimiento tenía sobre el ataque y su posible vínculo con el agresor. La detención se produjo bajo la figura de encubrimiento, y se espera que el adolescente pueda declarar en las próximas horas.

El operativo coincidió con la planificación del regreso progresivo a clases en la ciudad. Desde el gobierno provincial, se implementaron dispositivos de contención y acompañamiento para alumnos, docentes y familias. Entre las medidas adoptadas, se dispuso la suspensión de clases el lunes 6 y martes 7 de abril en todas las escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, y el cierre judicial de la Escuela Nº 40 hasta finalizar las pericias del Ministerio Público de la Acusación.

El dispositivo de contención incluye atención psicológica, espacios de diálogo, actividades con docentes y asistentes escolares, y reuniones con autoridades educativas para coordinar estrategias pedagógicas y de acompañamiento familiar. La Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia mantiene seguimiento activo de los jóvenes y familias afectadas mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Educación José Goity y la secretaria de Gestión Territorial Educativa Daiana Gallo Ambrosis, visitó la ciudad para supervisar las acciones de contención y reunirse con familiares de las víctimas y el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40.

Mientras se determina el grado de participación del nuevo detenido, las autoridades continúan con la planificación de un regreso gradual a las aulas, priorizando el bienestar de la comunidad educativa y el acompañamiento institucional en todos los niveles.