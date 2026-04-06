En el marco del 44º aniversario, del Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables de la Facultad de Ciencias Sociales se desarrollará un ciclo de paneles y conversatorios sobre diversos temas vinculados a la economía y a la administración pública. En este contexto, la conferencia inaugural del ciclo estará a cargo del economista y periodista especializado, Alfredo Zaiat. Dicha jornada será el próximo 9 de abril a las 18 hs. en el Salón de Actos de la FACSO.

Además, el ciclo incluirá mesas redondas y la presentación de la revista institucional. Siguiendo el objetivo de reafirmar su compromiso con la investigación aplicada, el intercambio académico y la vinculación con el medio, el Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables propone el encuentro para abordar debates vinculados a la coyuntura económica, empresarial y sindical.

En la conferencia, Zaiat, brindará la charla magistral titulada: “¿Por qué la Argentina vive de crisis en crisis económica? El péndulo argentino”. Además de ser licenciado en Economía por la UBA, cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo económico y en el análisis de la coyuntura argentina. Fue parte del diario Página 12 y actualmente se desempeña en El Destape Web. Es autor, entre otros, del libro “Economía a contramano”.

La actividad es con participación libre y gratuita. Asimismo, será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del IIAC. La propuesta está dirigida a estudiantes, docentes y público en general. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través de este formulario.



