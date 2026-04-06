Pasadas las jornadas de audiencias públicas -que estuvieron llenas de críticas y polémicas en el modo de plantear las exposiciones- ahora el oficialismo confiado en tener los votos necesarios, buscará con el acompañamiento de los gobernadores de las provincias mineras, para emitir el dictamen de comisión y tratar el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares cuanto antes.

Este martes a las 14 hs. deberá reunirse el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, el espacio libertario avanzará en la firma del dictamen para poder llevar la iniciativa al recinto en una sesión que se espera convocar para el miércoles siguiente. Superada la instancia de las audiencias, de unas 300 personas de 102 mil que se anotaron, la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Honorable Cámara de Diputados se volverá a abrir, pero está vez para darle voz a los mandatarios provinciales que forman parte del Triángulo del Litio en Argentina: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

Por otro lado, también se convocó a Marcelo Orrego (San Juan) y a Alfredo Cornejo (Mendoza) que a su vez integran la mesa del cobre, formalmente constituida en 2024 para impulsar proyectos en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De estas reuniones se espera que participen funcionarios del gobierno nacional.

En el caso de Mendoza, asistirá a la reunión la exdiputada nacional Jimena Latorre que es la ministra de Energía y Ambiente de la provincia. En cambio, la oposición insistirá en llevar la discusión al terreno judicial.

La iniciativa oficial, a pedido de los gobernadores de provincias que tienen producción minera, busca modificar la ley vigente desde 2010 para otorgar a las jurisdicciones el poder de redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial a través de estudios técnicos. El objetivo es que los propios distritos provinciales definan qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

En el oficialismo confían en tener el número para convertir la iniciativa en ley sin modificaciones, y calculan una base de 140 votos. Además, recuerdan que en el Senado obtuvo media sanción con 40 votos a favor contando con el apoyo de los bloques aliados como la UCR y el PRO, pero también con parte del peronismo con los votos de los senadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci, exgobernadores de San Juan y Catamarca.

En el caso de Diputados, Unión por la Patria cuenta con tres representantes de estas dos provincias que son Cristian Andino, Jorge Chica y Claudia Palladino. El bloque se mostró en contra del proyecto del Ejecutivo, sin embargo, hay que poner el ojo en la posición de estos tres legisladores teniendo en cuenta cuánto pesa en la balanza el interés provincial.

El gobernador Jalil, que mantiene diferencias con el peronismo, tiene su propio espacio de representantes en un bloque que se denomina Elijo, que está integrado por Fernanda Avila, Sebástian Noblega y Fernando Monguillot. También tiene bloque propio San Juan, con un espacio de dos integrantes: Carlos Jaime Quiroga y Nancy Picón.

