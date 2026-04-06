Las lluvias del devastador temporal provocaron que el desborde de distintos canales con la consiguiente anegación de calles en la capital de Tucumán y otras localidades. Hasta el momento se registraron oficialmente tres personas fallecidas. Una pareja que regresaba de un casamiento no pudo salir de su auto por ser arrastrado por una correntada de agua y un niño de apenas 12 años que jugaba en la calle, perdió su vida por electrocución.

En pocas horas, cayeron hasta 270 milímetros de agua el reciente fin de semana, superando ampliamente cualquier capacidad de drenaje urbano. El drástico fenómeno meteorológico generó la declaración de alerta en toda la provincia debido a los múltiples daños materiales registrados. Distintas localidades como Monteros, Chicligasta y Alpachiri sufrieron graves anegamientos y desbordes de caudales. Todavía hay varias zonas inundadas.

Las víctimas

Un nene de 12 años jugaba en una calle inundada de la capital provincial, Jujuy al 2800, frente a un supermercado mayorista y murió tras recibir una descarga eléctrica fulminante, en medio del feroz temporal, ante la desesperación de los vecinos que no pudieron evitar la tragedia.

Las causas aún se investigan. “La víctima era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria”, informó el medio local Contexto Tucumán, destacando el profundo dolor que embarga a la comunidad educativa y a los familiares del pequeño.

Las otras dos víctimas fueron identificadas oficialmente como Mariano Robles, de 28 años y Solana Albornoz, de 32, quienes eran padres de dos niños, la más pequeña de ocho meses, quienes durante la noche del sábado habían asistido a un casamiento en el salón Conticello de Tafí Viejo y luego desaparecieron.

Habían tenido contacto con sus familiares a las 21 para avisar que esperaban dentro de su auto a que bajara el agua. Pero luego se cortó toda comunicación y finalmente, tras una intensa búsqueda impulsada en las redes sociales, se pudio individualizar el vehículo Nissan Versa volcado en las inmediaciones del club SMATA.

Posteriormente, la policía llegó a confirmar que el vehículo se había desplazado por un camino cercano a la Ruta 9 y fue arrastrado por la fuerte corriente hacia un canal de riego.