El Poder Judicial de San Juan informó este lunes el fallecimiento de Juan Luis “Juanchi” Romero a los 57 años, abogado y actual integrante de la Cámara de Apelación de Paz, generando conmoción tanto en el ámbito judicial como en la dirigencia política local.A través de un comunicado oficial, el organismo dio a conocer la noticia y expresó su pesar por la pérdida de un magistrado con amplia trayectoria en el foro sanjuanino. Romero ocupaba su cargo desde 2015, consolidándose como una figura reconocida dentro del sistema judicial provincial.

Sin embargo, su recorrido profesional no se limitó al ámbito de la Justicia. “Juanchi”, como era conocido en el ambiente político, tuvo una activa participación en el peronismo sanjuanino y formó parte de la estructura de gobierno durante la gestión de José Luis Gioja. En ese período, supo ocupar cargos de relevancia dentro del Ministerio de Gobierno, donde desarrolló funciones clave en la administración pública.

Entre sus antecedentes más destacados figura su desempeño como viceministro durante la gestión de Adrián Cuevas al frente de la Secretaría de Gobierno. Desde ese rol, Romero participó en la elaboración de políticas públicas vinculadas al ordenamiento institucional y la seguridad.

Uno de los hitos de su paso por la función pública fue su intervención en el desarrollo de la normativa que habilitó el desguace de vehículos secuestrados por la Policía de San Juan. Se trata de una herramienta legal que continúa vigente y que fue valorada en su momento como un avance en materia de gestión de bienes incautados y prevención del delito.

En la información que brindó el Poder Judicial aún no brinda el sitio en que será el sepelio ni el velorio de Juan Luis “Juanchi” Romero.