El Gobierno de Chile realizará un operativo de atención en San Juan el próximo 24 de abril, con el objetivo de acercar servicios consulares y facilitar gestiones a ciudadanos chilenos residentes en la provincia.

La actividad se desarrollará en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado en la intersección de Mitre y Jujuy, en la capital sanjuanina. La atención será de 9 a 16 horas.

El operativo, denominado “Gobierno en Terreno”, está orientado a brindar respuestas directas a las necesidades de la comunidad chilena en el exterior, mediante la presencia de equipos técnicos que realizarán trámites y ofrecerán asesoramiento en distintas áreas.

Durante la jornada se podrán gestionar documentos como la Cédula de Identidad y el Pasaporte, además de tramitar la Clave Única, una herramienta que permite acceder a servicios digitales del Estado chileno y realizar gestiones de manera remota.

También estarán disponibles trámites previsionales, asesoría legal y consultas vinculadas a asistencia consular, con el objetivo de canalizar inquietudes y facilitar el acceso a derechos y servicios.

Según se informó, la iniciativa busca relevar de forma directa las demandas de los ciudadanos chilenos en la provincia y brindar soluciones en el mismo lugar, evitando traslados o gestiones a distancia.

Desde la organización recomendaron asistir dentro del horario establecido y con la documentación necesaria para agilizar los trámites y asegurar la atención durante la jornada.

El operativo forma parte de una política de cercanía impulsada por el gobierno chileno para fortalecer el vínculo con sus ciudadanos en el exterior y ampliar el acceso a servicios públicos fuera de su territorio.