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Chile facilitará trámites y asesoría a sus ciudadanos en la UNSJ
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Chile realizará un operativo de atención en San Juan el próximo 24 de abril, con el objetivo de acercar servicios consulares y facilitar gestiones a ciudadanos chilenos residentes en la provincia.
La actividad se desarrollará en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado en la intersección de Mitre y Jujuy, en la capital sanjuanina. La atención será de 9 a 16 horas.
El operativo, denominado “Gobierno en Terreno”, está orientado a brindar respuestas directas a las necesidades de la comunidad chilena en el exterior, mediante la presencia de equipos técnicos que realizarán trámites y ofrecerán asesoramiento en distintas áreas.
Durante la jornada se podrán gestionar documentos como la Cédula de Identidad y el Pasaporte, además de tramitar la Clave Única, una herramienta que permite acceder a servicios digitales del Estado chileno y realizar gestiones de manera remota.
También estarán disponibles trámites previsionales, asesoría legal y consultas vinculadas a asistencia consular, con el objetivo de canalizar inquietudes y facilitar el acceso a derechos y servicios.
Según se informó, la iniciativa busca relevar de forma directa las demandas de los ciudadanos chilenos en la provincia y brindar soluciones en el mismo lugar, evitando traslados o gestiones a distancia.
Desde la organización recomendaron asistir dentro del horario establecido y con la documentación necesaria para agilizar los trámites y asegurar la atención durante la jornada.
El operativo forma parte de una política de cercanía impulsada por el gobierno chileno para fortalecer el vínculo con sus ciudadanos en el exterior y ampliar el acceso a servicios públicos fuera de su territorio.