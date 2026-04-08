El fenómeno de ciclogénesis continúa impactando en el centro y este de la Argentina, generando lluvias persistentes, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso de temperatura en varias provincias.

Según informes meteorológicos, este proceso se produce por la formación de un sistema de baja presión, generado por el choque entre aire frío y aire cálido y húmedo, lo que provoca condiciones de inestabilidad atmosférica.

Las consecuencias se reflejan en tormentas intensas, acumulados importantes de lluvia y ráfagas que pueden superar los 70 km/h, especialmente en zonas del Litoral y la provincia de Buenos Aires, donde rigen distintos niveles de alerta.

El fenómeno afecta a provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa, entre otras, con riesgo de anegamientos, caída de árboles y complicaciones en la circulación.

Además de las precipitaciones, la ciclogénesis provoca cambios bruscos en el clima, con descenso térmico y condiciones inestables que pueden extenderse durante varios días, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Con el avance del sistema, se espera que el mal tiempo comience a desplazarse hacia el norte, permitiendo una mejora gradual en la región central hacia mitad de semana, aunque persistirán condiciones variables en otras zonas del país.

De esta manera, la ciclogénesis se consolida como el fenómeno climático dominante en estos días, con impacto en amplias regiones y bajo monitoreo constante por parte de las autoridades.