La convocatoria para las Becas Progresar Trabajo está llegando a su fin. Esta línea del programa, destinada a facilitar la formación en oficios y la inserción laboral, mantiene abierta la inscripción hasta el 30 de noviembre de 2025. Después de esa fecha, no se podrán realizar nuevas postulaciones para este ciclo, salvo que se anuncie una extensión o una nueva convocatoria en 2026.

Quienes accedan a esta beca recibirán un aporte mensual de $35.000. Sin embargo, el 20% de ese monto se retiene durante la duración del curso y se abona al finalizar, una vez que se certifique la asistencia y aprobación del beneficiario. Esto implica que cada mes se depositan $28.000 y el saldo se acumula para el pago final.

El programa está dirigido a jóvenes y adultos interesados en capacitarse para mejorar sus perspectivas laborales o reincorporarse al mercado de trabajo. El trámite de inscripción es completamente online y debe realizarse a través de la plataforma Progresar, usando el usuario de Mi Argentina.

Para postularse, es necesario cumplir con ciertos requisitos específicos, aunque en esta instancia no se detallaron en el comunicado oficial. Sin embargo, se sabe que la beca apunta a quienes buscan formación profesional o capacitación en oficios.

Es fundamental que los interesados completen el formulario de inscripción antes del cierre del plazo para no perder la oportunidad de acceder a este apoyo económico que impulsa el desarrollo profesional y la reinserción laboral.