Sanción a Marquesado: suspensión a jugadores y clausura de la cancha por atacar a los árbitros

El Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer este jueves un fallo contundente contra el Club Marquesado tras los incidentes ocurridos en el partido disputado contra Sportivo Desamparados.

La disputa, que se jugó en la cancha del club conocido como el "Far West" o el Tricolor, ocurrió a partir de los 11 minutos que adicionó el árbitro. Durante ese tiempo, Sportivo Desamparados logró remontar e igualar el partido de manera agónica.

El resultado desató la furia de los hinchas locales, quienes intentaron agredir a la terna arbitral y lanzaron piedras al campo de juego y a sus alrededores. En medio del caos generado, el automóvil de un periodista terminó con serios destrozos.

Jugadores de Marquesado sancionados con cinco fechas de suspensión (aplicando el artículo 185 del Reglamento de Transgresiones y Penas): Milton Olivera, Victorin Martini y Walter Jorquera.

Miembros del cuerpo técnico y staff sancionados también con cinco fechas (bajo los artículos 260 y 185): Marcelo Rojas (kinesiólogo del club) y Natalio Navarro (ayudante de campo).

El Tribunal resolvió suspender provisoriamente la cancha de Marquesado, en aplicación del artículo 22 del RTP.

Además, Benjamín Orellano (Marquesado), Juan Salinas (Desamparados) y Juan Fernández (Desamparados) fueron amonestados por su participación en los hechos.

El Tribunal solicitó que ambos clubes, Marquesado y Desamparados, presenten su descargo por escrito hasta este viernes 7 de noviembre a las 20 horas, dado que el certamen está disputando sus instancias decisivas. La Liga Sanjuanina emitirá la resolución final en los próximos días.