Este lunes 1 por la noche se realizó la gala por los 80 años de Clarín que contó con la presencia de varios referentes provinciales. El festejo se llevó a cabo en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires. El gobernador Marcelo Orrego, el exgobernador Sergio Uñac y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, fueron los representantes de la provincia en un evento que reunió a referentes de todos los ámbitos de la sociedad argentina.

La celebración contó con la presencia de figuras del espectáculo de la talla de Mirtha Legrand, Juana Viale, Guillermo Francella, Adrián Suar, Susana Giménez y Arturo Puig, quienes compartieron la alfombra roja.

Orrego brindó sus saludos y estrechó sus manos junto al accionista mayoritario de Grupo Clarín, Héctor Magnetto. Mientras que Sergio Uñac posó junto a Alejandro Granados, Teté Coustarot y Juan Manzur.

Sergio Uñac junto a Alejandro Granados, Teté Coustarot y Juan Manzur. Foto: Gentileza.

El evento comenzó con un cocktail de bienvenida, tras el cual los invitados pudieron disfrutar del espectáculo “80 años de Clarín, El gran baile argentino”, protagonizado por Elena Roger y Roberto Peloni. La propuesta artística buscó reflejar la historia del diario y su vínculo con la sociedad argentina a través de la música y la danza.

Un detalle especial fue la participación de lectores de Clarín, entre ellos un soldado de Malvinas, un sobreviviente de Cromañón y la madre que impulsó la ley de “muerte digna” para su hija, quienes ocuparon palcos especialmente destinados para ellos, recordando la función del diario como testigo de la vida de los argentinos.

Sobre Clarín

Diario Clarín nació con un espíritu innovador, emprendedor y pionero, con el objetivo de convertirse en un actor clave para el desarrollo del país, las empresas, la sociedad y las familias. Esto lo pudo lograr a través de su principal recurso comunicacional: la información, acompañada de la crítica y el servicio.

Estos valores se construyeron día a día en los kioscos, en la confianza generada por los antiguos canillitas y la solidez de cada edición, así como enfrentando los retos del periodismo digital, la interacción con las redes y el crecimiento del periodismo online en todas sus plataformas, donde Clarín ha alcanzado hasta ahora los 750.000 suscriptores.