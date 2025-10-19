Este domingo 19 de octubre, Día de la Madre, el notero Daniel Malnatti, junto a TN, llegó a San Juan para acompañar a Eliana Pirri, una madre soltera de dos hijos que perdió su vivienda en un incendio el pasado 30 de septiembre. El siniestro, que comenzó por un desperfecto eléctrico, dejó a la familia con lo puesto y la casa inhabitable.

Eliana tiene una hija de 10 años y un hijo de 6 con autismo, quien además perdió su medicación. La noticia generó una rápida reacción de solidaridad: vecinos, familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales para recolectar ropa, calzado, electrodomésticos, muebles y materiales de construcción.

Publicidad

Durante la jornada, Javier Giménez y su familia, propietarios de una ferretería local, donaron la instalación eléctrica completa y otros materiales. Alejandro Putuchkin, estudiante de arquitectura, se sumó al equipo para colaborar en la reconstrucción de la vivienda. Además, una vecina aportó ropa y calzado para los niños mientras se cargaban los materiales al flete de Diego, que facilitó el traslado de las donaciones.

Daniel Malnatti destacó que la movilización incluyó no solo los materiales, sino también el acompañamiento de la comunidad: “La idea es que Eliana sienta que no está sola, que hay gente que se preocupa y se involucra para ayudarla a salir adelante”, dijo el periodista desde el lugar.

Publicidad

El incendio ocurrió el 30 de septiembre y se inició cerca de las 11:30 de la mañana por un desperfecto eléctrico, posiblemente causado por un cargador de celular conectado, y se propagó rápidamente por la casa, consumiendo muebles, camas, electrodomésticos, ropa y calzado, dejando a la familia con lo puesto y la vivienda inhabitable.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Eliana Pirri al 2645850502 o a través del alias de la campaña en San Juan: elipirri17@gmail.com. Las donaciones solicitadas incluyen ropa (talles 14 y 16 para niños, 44 para la mujer), calzado, camas, colchones, muebles, electrodomésticos y materiales de construcción.

Publicidad

La acción de TN y la comunidad busca que Eliana y sus hijos puedan celebrar el próximo Día de la Madre con esperanza y el hogar parcialmente reconstruido, un gesto que combina solidaridad, trabajo comunitario y acompañamiento emocional.