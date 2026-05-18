La Dirección de Asistencia llevará adelante durante el mes de mayo dos operativos oftalmológicos en los departamentos Pocito y 9 de Julio, destinados a personas que no cuentan con cobertura social para acceder a anteojos.

El primer operativo se realizará el martes 19 de mayo en el departamento Pocito, en el playón del barrio Carrerito, ubicado en calle Godoy Cruz entre Vidart y 3 de Septiembre. La atención será de 8 a 12 horas.

La segunda jornada está prevista para el jueves 28 de mayo en la Unión Vecinal Las Chacritas, en Ruta 20 kilómetro 13, en el departamento 9 de Julio. También se desarrollará de 8 a 12 horas.

Las acciones forman parte del programa Te veo bien, que permite el acceso gratuito a lentes para niños desde los 6 años, adultos y personas mayores, ya sea para la primera corrección visual o para renovación de anteojos.

Durante los operativos, las personas deberán realizar un control de la vista a cargo de profesionales, con evaluación de graduación y parámetros de corrección visual. Luego, quienes lo requieran podrán elegir el marco de sus anteojos.

La entrega de lentes no es inmediata, ya que requiere la gestión correspondiente. Los anteojos incluyen opciones para ver de cerca, de lejos, monofocales y bifocales.

Para acceder a la atención, los interesados deberán presentarse con DNI y una fotocopia, requisito necesario para completar el trámite de gestión.