El Gobierno nacional avanza en la organización de una nueva edición de la “Argentina Week”, que esta vez se realizará en París, Francia, como parte de su estrategia de atracción de inversiones extranjeras.

La iniciativa fue confirmada en el marco de la política exterior económica impulsada por la administración del presidente Javier Milei, con el objetivo de fortalecer vínculos con el sector empresarial europeo y posicionar a la Argentina en mercados estratégicos.

Según lo informado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, el encuentro se llevará a cabo durante la segunda mitad del año en la capital francesa, uno de los principales centros financieros de Europa.

El evento se desarrollará en un contexto marcado por la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que abarca un mercado de aproximadamente 780 millones de personas y que busca facilitar el comercio y las inversiones entre ambas regiones.

En ese marco, el Gobierno argentino busca posicionar sectores como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento como ejes de atracción para capitales europeos, especialmente vinculados a infraestructura y transición energética.

La elección de París responde a su rol como centro de negocios global y sede de organismos internacionales clave, además de su peso en el sistema financiero europeo.

De acuerdo a fuentes diplomáticas, la “Argentina Week” replicará el formato de la edición realizada previamente en Nueva York, donde participaron empresarios de distintos sectores estratégicos como energía, finanzas y tecnología.

Entre los empresarios que podrían participar se mencionan referentes del sector energético, financiero y tecnológico, mientras que no se descarta la presencia de funcionarios nacionales de alto nivel en la apertura del evento.

Desde el Gobierno también se analizan nuevas ediciones del encuentro en otras ciudades europeas, como parte de una agenda de promoción internacional orientada a consolidar la llegada de inversiones en el mediano plazo.