El caso que investiga un presunto abuso sexual ocurrido durante el violento robo en una vivienda en Concepción, en el departamento Capital, suma un nuevo elemento judicial: uno de los acusados ya había sido investigado por un hecho similar ocurrido este año.

El detenido identificado como Agustín Emanuel Vila fue señalado en una causa en la que también intervienen Juan Valentín Tello Giménez y un menor de edad, además de otro sospechoso que permanece prófugo.

De acuerdo con la investigación, Vila ya había sido objeto de una pesquisa judicial por un episodio ocurrido en enero en el departamento de Capital, en el barrio Desamparados, donde se registró un robo con violencia en una vivienda.

En ese hecho intervino la fiscal Claudia Salica, quien confirmó que el acusado había sido investigado tanto por robo como por abuso sexual, aunque aquella causa no avanzó por la decisión de la víctima de no continuar con la denuncia.

Según explicó la fiscal, la investigación por abuso permanece en análisis dentro de la Unidad Fiscal, a la espera de que la víctima pueda aportar declaración en condiciones adecuadas. En ese contexto interviene la UFI Cavig, especializada en delitos contra la integridad sexual.

El antecedente previo ocurrió durante un asalto en una vivienda de Desamparados, donde las víctimas fueron reducidas mientras los agresores sustraían pertenencias. En ese contexto, la investigación judicial indicó que uno de los atacantes habría cometido un abuso sexual.

Tras ese hecho, Vila fue detenido y posteriormente condenado por robo agravado, aunque la investigación por el presunto abuso no pudo avanzar en ese momento.

Actualmente, el acusado se encuentra detenido en el marco de una nueva causa por un violento hecho ocurrido en Concepción, donde se investiga el presunto abuso de una menor de 13 años durante una entradera. La fiscalía aguarda la declaración de la víctima mediante Cámara Gesell para avanzar en la imputación formal.