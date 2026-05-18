La Liga Profesional de Fútbol informó el inicio de la venta de entradas para la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba este domingo a las 15:30.

El partido definitorio se jugará con 25.000 lugares asignados para cada parcialidad y contará con distintas instancias de comercialización de tickets.

La primera etapa de venta comenzará el martes a las 14:00 y estará destinada a clientes de Naranja X. Desde el miércoles a la misma hora se habilitará la compra para socios de ambos clubes. En caso de remanente, se abrirá posteriormente al público general.

Los precios fijados por la organización varían según ubicación y condición del comprador. Las populares para socios tendrán un valor de $80.000, mientras que para no socios costarán $150.000. En tanto, las plateas se fijaron en $120.000 para socios y $180.000 para no socios.

Las ubicaciones Willington y Ardiles estarán destinadas a River, mientras que Artime y Gasparini corresponderán a Belgrano, manteniendo la distribución establecida para ambas parcialidades.

La organización aclaró que el ingreso al estadio se realizará exclusivamente con DNI físico, sin validez de otros comprobantes, y que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido.

La final definirá al campeón del Torneo Apertura y otorgará además un lugar en la Copa Libertadores 2027 y la clasificación al Trofeo de Campeones 2026.

En caso de empate en los 90 minutos, el reglamento establece un alargue de 30 minutos y, de persistir la igualdad, la definición será por penales.