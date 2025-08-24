Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y orgulloso sanjuanino, realizó una nueva visita al paraje de la Difunta Correa, en Vallecito. En esta oportunidad, lo hizo en familia, acompañado por sus nietos y por su hijo, en un gesto que combina fe y tradición.

“Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías. Siempre feliz de estar en mi querida Provincia de San Juan”, escribió el dirigente en sus redes sociales, donde compartió imágenes del emotivo momento.

No es la primera vez que Tapia se muestra en el santuario. Su vínculo con Deolinda Correa nació en su infancia, transmitido por sus padres, y con los años se convirtió en una tradición inquebrantable. Esta fe lo acompaña en cada etapa de su vida, incluso en los momentos más significativos de su carrera deportiva.

Una de las postales más recordadas ocurrió en el 2022, apenas una semana después de la consagración en Qatar: Tapia cumplió su promesa y llegó a Vallecito con la Copa del Mundo. Aquella imagen recorrió el país y reforzó la relación simbólica entre el dirigente, la Selección Argentina y la devoción popular por la Difunta Correa.

Un lugar clave para la identidad sanjuanina

El paraje de Vallecito no es solo un punto de fe, sino también un emblema cultural para los sanjuaninos. Año a año, miles de peregrinos llegan al santuario para agradecer o pedir por sus deseos, manteniendo viva una tradición que forma parte de la historia provincial. Para muchos, es un lugar que trasciende la religión y se transforma en un símbolo de esperanza y unidad.