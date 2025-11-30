Mauricio Macri rompió el silencio este sábado y se sumó a la escalada de cuestionamientos hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), apuntando directamente contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. En un contexto de fuerte tensión por las recientes sanciones a jugadores de Estudiantes de La Plata y a su titular, Juan Sebastián Verón, el expresidente aseguró que el fútbol local “está sumergido en la oscuridad” y atraviesa “una decadencia” que, según dijo, se arrastra desde la salida de Julio Grondona.

“El fútbol, que es tan apasionante y tan lindo, hoy está sumergido en la oscuridad”, afirmó Macri en declaraciones a TN. “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero y Latinoamérica entera. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”, sostuvo.

Publicidad

El exmandatario, que también presidió Boca Juniors, recordó que sus advertencias sobre el funcionamiento de la AFA no son nuevas. Citó declaraciones realizadas en 2023, cuando señaló que la entidad “ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos todo el tiempo y sumar equipos a Primera División”. Según señaló, este tipo de decisiones “eliminan la competencia, la meritocracia, el Fair Play y las reglas de juego”.

“El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable”, enfatizó Macri, y volvió a defender la posibilidad de que los clubes puedan optar por convertirse en sociedades anónimas deportivas. “La sociedad argentina cambió y también va a ir a un fútbol más moderno. Si los socios quieren decidir por una SA y traer inversión para hacer las cosas profesionalmente, que lo decidan ellos y no las dirigencias”, remarcó.

Publicidad

En paralelo, la ministra de Seguridad y futura senadora Patricia Bullrich endureció su postura sobre la AFA y aseguró que investigará la transparencia de la institución desde la Cámara alta. “Acá hay muchas irregularidades”, afirmó en Radio Mitre, al tiempo que denunció que los clubes “están de rehenes” y que las decisiones se toman con “discrecionalidad”. También cuestionó el sistema de votación interna, al que calificó como opaco: “¿Cómo es la democracia interna? ¿Por qué es una elección indirecta?”, dijo, recordando el histórico “38 a 38”.

Bullrich además advirtió sobre la presencia de “figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias”, y lanzó una frase contundente: “Si hubiera una consulta popular, Tapia no se queda un día”.

Publicidad

Las críticas se dan en un momento de fuerte debate sobre el futuro del fútbol argentino, la transparencia de su conducción y la disputa política que rodea a la AFA, en un clima cada vez más caldeado entre dirigentes deportivos, autoridades nacionales y referentes del Gobierno.