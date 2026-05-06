El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, pidió la renuncia a todo su gabinete en el marco de una profunda reestructuración de su gestión, con el objetivo de avanzar hacia un esquema más austero y alineado con las prioridades del Ejecutivo provincial.

La decisión se concretó en las últimas horas y todos los funcionarios pusieron sus dimisiones a disposición el lunes. La medida está vinculada a la inminente presentación de una nueva Ley de Ministerios, que será enviada a la Legislatura y que contempla una reducción de cargos políticos y una reorganización de las áreas de gobierno.

Según explicó el mandatario, la iniciativa busca evaluar el desempeño de cada sector y determinar quiénes están “realmente comprometidos con el cambio”. En ese sentido, remarcó que el objetivo es reorganizar el Estado provincial en función de un contexto económico adverso.

Poggi advirtió que San Luis atraviesa una caída sostenida de los ingresos fiscales que ya lleva cuatro meses consecutivos, lo que obliga a profundizar políticas de ajuste en la estructura política y administrativa. En esa línea, sostuvo que la realidad actual exige reforzar la austeridad en el manejo de los recursos públicos.

El pedido de renuncias se da en paralelo con el envío de un proyecto para modificar la estructura ministerial, que además incluirá medidas orientadas a fomentar la inversión privada y la generación de empleo, en un intento por reactivar la economía provincial.

A través de sus redes sociales, el gobernador defendió el rumbo de su gestión y cuestionó a la administración anterior al señalar que recibió “una provincia fundida”. Afirmó además que su gobierno trabaja desde el inicio en “arreglar el desastre” heredado.

En ese marco, el mandatario también enfatizó la necesidad de alinear a todo su equipo con los objetivos económicos de la gestión. “Hoy es un momento para ver quiénes estamos comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado”, sostuvo.

El gobernador puntano, alineado políticamente con el presidente Javier Milei, enfrenta además un contexto complejo en materia de recursos. En el primer cuatrimestre del año, la provincia registró una caída del 7,14% en los ingresos por coparticipación nacional.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el escenario es aún más desafiante, ya que las transferencias automáticas acumuladas a abril de 2026 se ubican aproximadamente un 11% por debajo de los niveles considerados normales en la última década.

Con este panorama, Poggi busca rediseñar su gabinete y avanzar con una estructura más reducida, en línea con una estrategia centrada en el ajuste del gasto público y el impulso al sector privado como motor de la recuperación económica.