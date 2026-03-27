En una nueva emisión del programa Salud & Bienestar, que se transmite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube, la neuróloga Mariana Riveros acercó conceptos clave para entender cómo funciona el sistema nervioso, cuáles son las enfermedades más frecuentes y, sobre todo, cuándo es importante consultar a tiempo.

“La neurología es una parte de la medicina que se encarga de estudiar el sistema nervioso central”, explicó la especialista, al tiempo que detalló que este está compuesto por el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y los nervios. Cada una de estas estructuras cumple funciones específicas y, cuando se ven afectadas, generan distintos síntomas.

Riveros remarcó que el cerebro es el encargado de comandar funciones esenciales como la memoria, el aprendizaje, la sensibilidad y el movimiento. Por eso, cualquier alteración puede manifestarse de diversas maneras en la vida cotidiana. “De acuerdo a la afección de cada área van a ser los síntomas que vamos a manifestar”, señaló.

Síntomas que no hay que pasar por alto

Entre los signos más frecuentes que pueden indicar un problema neurológico, la especialista mencionó la debilidad en un lado del cuerpo, trastornos sensitivos, temblores, problemas de memoria, dificultades en el lenguaje o convulsiones. También destacó los cuadros vinculados al cerebelo, que pueden provocar alteraciones en la marcha, temblores o dificultades para hablar y tragar.

En cuanto a los nervios periféricos, ejemplificó con la ciática, un dolor que se irradia desde la zona lumbar hacia la pierna y que empeora con ciertos movimientos. Sobre las convulsiones, explicó que son episodios bruscos donde el paciente pierde el conocimiento y presenta movimientos involuntarios.

“Los motivos más frecuentes de consulta son patologías como la migraña, el vértigo, la epilepsia, el ACV, trastornos del sueño y déficit de memoria”, detalló Riveros.

La neuróloga hizo especial hincapié en diferenciar los síntomas que pueden esperar una consulta programada de aquellos que requieren atención urgente. “Una debilidad súbita, un trastorno del lenguaje o una pérdida de conocimiento deben consultarse de inmediato”, advirtió, ya que podrían estar relacionados con un accidente cerebrovascular (ACV) u otras urgencias neurológicas.

Prevención y hábitos saludables

Más allá del diagnóstico y tratamiento, Riveros subrayó la importancia de la prevención. En este sentido, destacó que el aumento de la expectativa de vida ha llevado a un incremento en enfermedades neurológicas crónicas, como el deterioro cognitivo y las enfermedades vasculares.

Para reducir riesgos, recomendó adoptar hábitos saludables: alimentación equilibrada, actividad física regular y buen descanso. “No hay un ejercicio ideal, sino el que te guste, el que puedas sostener en el tiempo”, explicó.

En cuanto al sueño, aclaró que no solo importa la cantidad de horas sino la calidad. También desmitificó el rol del estrés: “No es la causa de las enfermedades, pero sí puede influir en que se descompensen”.

La especialista también alertó sobre los mitos que circulan en torno a algunas patologías. Por ejemplo, descartó creencias populares sobre el origen de la migraña y remarcó la importancia de no atribuir síntomas a la edad sin una evaluación médica.

“Es importante escuchar al cuerpo y no normalizar ciertos síntomas. Consultar a tiempo permite prevenir, tratar y mejorar la calidad de vida”, concluyó.

Con un mensaje claro y accesible, la entrevista dejó en evidencia que la salud neurológica requiere atención, información y, sobre todo, acción temprana.