Rodolfo Colombo, jefe de Asesores del gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, pasó por el Café de la Politica Express y habló de los primeros pasos a seguir de la gestión que empieza el próximo 10 de diciembre. En este marco, aseguró que es necesario investigar los gastos efectuados en múltiples carteras del gobierno saliente de Sergio Uñac, así como también tomar conocimiento de contratos y pases a planta permanente irregulares. Todo esto, para “ponerle nombres” a esos gastos supuestamente irregulares. Como lo vienen haciendo los múltiples funcionarios del próximo gobierno, sostuvo la necesidad de una Ley de Acceso a la Información Pública.

“Es fundamental la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Cuánto nos costó conocer cuánto se había gastado en la Fiesta del Sol? No puede pasar más, esa información tiene que ser pública y transparente. Tiene que haber una investigación, un relevamiento de los fondos que se gastaron y cómo se gastaron. Es para tranquilidad de los que estuvieron, ellos mismos tendrían que haber hecho los relevamientos. Soy de la idea de que esa profundización hay que hacerla, informar de manera pública y transparente”, planteó el funcionario.

Rememoró los múltiples pedidos de informe que los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentó en estos cuatro años, sobre todo para conocer cómo se gastó el dinero en la Fiesta Nacional del Sol 2023. Cabe recordar que DIARIO HUARPE destapó una serie de funcionamientos y acciones irregulares en las contrataciones de este evento, que tienen como punto vincular a la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzspan y el funcionario Martín Quiroga Massa. “Había un rumor de la Fiesta Nacional del Sol, nosotros lo planteamos en Diputados y parece ser que era realidad”, manifestó Colombo al respecto.

Publicidad

En este sentido, quien será una de la mano derecha de Orrego en Gobierno, aseguró que tendrán que revisar una serie de contratos que se dieron en la administración pública en los últimos meses. Sobre todos, aquellos cargos creados sin ningún motivo aparente. Sin embargo, llevó tranquilidad a aquellos trabajadores que llevan años en el Estado y dijo que ninguno será despedido.

“Vamos a tener que revisar los contratos de estos últimos meses. Dicen que el problema es para el que viene y nosotros no tenemos la culpa, porque ellos dieron mal esos contratos. Aquellos que vienen trabajando se va a continuar, pero los que no corresponden y forman parte de una avivada no van a seguir”, expresó.