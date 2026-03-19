El Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano ha iniciado su período de inscripción para el ciclo 2026. Esta iniciativa busca promover el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes en áreas clave para el desarrollo económico y social del país.

Los interesados o interesadas en postularse tienen plazo hasta el 3 de abril para completar su solicitud. Las renovaciones estarán abiertas hasta el 20 de marzo. El beneficio está dirigido a estudiantes de pregrado y grado de universidades nacionales y provinciales de gestión pública.

Requisitos y perfiles de los aspirantes

Para aplicar, es necesario ser argentino nativo o naturalizado y cumplir con los siguientes criterios de edad y situación socioeconómica:

Edad: Entre 18 y 30 años para ingresantes; hasta 35 años para estudiantes que ya estén cursando.

Excepciones: No hay límite de edad para personas con discapacidad o personas con hijos menores en hogares monoparentales.

Ingresos: El grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Duración: Las becas se otorgan por 12 meses, con posibilidad de renovación anual (hasta 3 años en pregrado y 5 años en grado).

Áreas de estudio alcanzadas

El programa prioriza disciplinas fundamentales para el sistema tecnológico-productivo nacional, incluyendo: