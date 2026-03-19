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Cómo acceder al nuevo llamado de las Becas Manuel Belgrano
POR REDACCIÓN
El Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano ha iniciado su período de inscripción para el ciclo 2026. Esta iniciativa busca promover el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes en áreas clave para el desarrollo económico y social del país.
Los interesados o interesadas en postularse tienen plazo hasta el 3 de abril para completar su solicitud. Las renovaciones estarán abiertas hasta el 20 de marzo. El beneficio está dirigido a estudiantes de pregrado y grado de universidades nacionales y provinciales de gestión pública.
Requisitos y perfiles de los aspirantes
Para aplicar, es necesario ser argentino nativo o naturalizado y cumplir con los siguientes criterios de edad y situación socioeconómica:
Edad: Entre 18 y 30 años para ingresantes; hasta 35 años para estudiantes que ya estén cursando.
Excepciones: No hay límite de edad para personas con discapacidad o personas con hijos menores en hogares monoparentales.
Ingresos: El grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Duración: Las becas se otorgan por 12 meses, con posibilidad de renovación anual (hasta 3 años en pregrado y 5 años en grado).
Áreas de estudio alcanzadas
El programa prioriza disciplinas fundamentales para el sistema tecnológico-productivo nacional, incluyendo:
- -Alimentos y Bioeconomía.
- -Energía e Hidrocarburos.
- -Minería y Geociencias.
- -Logística e Infraestructura.
- -Tecnologías de la Información y Control de Sistemas.
- -Ciencias Exactas y Naturales.
- -Profesorados en áreas estratégicas