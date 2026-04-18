Cómo aprovechar los fines de semana largos de 2026 para viajar dentro y fuera de Argentina

Los fines de semana largos se transformaron en uno de los momentos más esperados por los argentinos para hacer escapadas, ya sea dentro del país o hacia destinos cercanos del exterior. Con el calendario turístico cada vez más organizado, muchas personas comienzan a planificar sus viajes con anticipación buscando vuelos baratos que les permitan aprovechar al máximo estos días de descanso.

Para 2026, el calendario argentino vuelve a ofrecer varias oportunidades ideales para viajar sin necesidad de tomarse demasiados días de vacaciones.

Los fines de semana largos más atractivos del año

Uno de los principales motivos por los que crece el turismo interno y regional es la cantidad de feriados que permiten organizar viajes cortos.

Entre los más interesantes del calendario se encuentran:

Carnaval (febrero)

Suele generar uno de los primeros movimientos turísticos fuertes del año. Muchos viajeros eligen destinos de playa o escapadas dentro del país.

Semana Santa (abril)

Es uno de los momentos favoritos para viajar, especialmente a destinos naturales o religiosos.

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (junio)

Ideal para escapadas de invierno o viajes a Brasil antes de la temporada alta.

Día de la Soberanía Nacional (noviembre)

Uno de los últimos fines de semana largos del año, muy utilizado para escapadas cortas.

Estos feriados suelen ser aprovechados por quienes buscan viajes de tres o cuatro días.

Escapadas cortas dentro de Argentina

Para quienes prefieren viajes rápidos sin necesidad de tomar vuelos largos, existen muchos destinos nacionales que funcionan muy bien para fines de semana largos.

Entre los más elegidos aparecen:

Bariloche

Ideal durante todo el año, tanto para nieve en invierno como para naturaleza y trekking en verano.

Mendoza

Perfecta para escapadas gastronómicas y turismo del vino.

Iguazú

Las Cataratas del Iguazú siguen siendo uno de los destinos más impactantes del país.

Salta

Una provincia que combina paisajes increíbles, cultura y gastronomía regional.

La ventaja de estos destinos es que cuentan con buena conectividad aérea desde Buenos Aires y otras ciudades del país.

Brasil: el clásico internacional de los argentinos

Cuando se trata de viajes cortos al exterior, Brasil sigue siendo el destino preferido por los turistas argentinos.

Las playas, el clima cálido y la cercanía lo convierten en una alternativa ideal para escapadas de pocos días.

Entre los destinos más buscados se destacan:

Río de Janeiro

Florianópolis

Búzios

Salvador de Bahía

Muchos viajeros aprovechan los fines de semana largos para realizar viajes de cuatro o cinco días que combinan descanso y playa.

Cómo conseguir mejores precios en vuelos

Uno de los factores más importantes al planificar una escapada es encontrar tarifas accesibles en transporte aéreo.

Algunas recomendaciones que suelen funcionar para ahorrar dinero incluyen:

Comprar con anticipación

Especialmente cuando se trata de fechas de alta demanda como los feriados largos.

Ser flexible con los horarios

Los vuelos en horarios menos populares suelen tener mejores precios.

Activar alertas de precios

Muchas plataformas permiten recibir notificaciones cuando aparecen promociones.

Estas estrategias ayudan a encontrar mejores oportunidades sin afectar demasiado el presupuesto del viaje.

La tendencia de viajar varias veces al año

En lugar de hacer un solo viaje largo, cada vez más argentinos eligen realizar varias escapadas cortas durante el año.

Los fines de semana largos se convierten así en oportunidades perfectas para desconectar de la rutina, conocer nuevos destinos o volver a lugares favoritos.

Este cambio en los hábitos de viaje también ha impulsado el crecimiento del turismo regional y de las escapadas exprés.

Planificar con tiempo marca la diferencia

Los feriados suelen generar una fuerte demanda turística, por lo que reservar transporte y alojamiento con anticipación puede marcar una gran diferencia.

Quienes organizan su viaje con tiempo suelen encontrar más disponibilidad y mejores precios.

Por eso, cada vez más personas revisan opciones de destinos y comienzan a planificar sus escapadas con varios meses de anticipación.

Aprovechar bien el calendario de feriados puede convertirse en la excusa perfecta para viajar más seguido y descubrir nuevos lugares sin necesidad de tomarse largas vacaciones.