Una persecución policial que incluyó detonaciones de arma de fuego terminó con dos ladrones detenidos, el secuestro de una motocicleta robada y una bicicleta recuperada en el departamento Pocito. El procedimiento se desarrolló al mediodía de este martes y abarcó jurisdicciones de Comisaría Sexta y Séptima. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo a fuentes policiales, el primer hecho ocurrió alrededor de las 12 horas en la intersección de calles Félix Aguilar y Santa Rosa, donde delincuentes sustrajeron una motocicleta a un hombre de 36 años. Minutos después, cerca de las 12:30, se registró un segundo episodio en calles Lemos y 8, cuando dos sujetos a bordo de una moto 110 cc intentaron arrebatarle una bicicleta a una menor de 15 años.

La bicicleta que los delincuentes intentaron robarle a un menor de 15 años.

En ese contexto, se alertó a través de la frecuencia policial que los sospechosos se desplazaban en una motocicleta negra y que uno de ellos había efectuado disparos de arma de fuego para concretar la fuga. Ante esta situación, personal del Comando Radioeléctrico Sur inició un operativo de búsqueda.

Durante el recorrido, en calles 7 y Lemos, los efectivos entrevistaron a un hombre que circulaba en una camioneta blanca, quien manifestó que había seguido a los sospechosos tras advertir el intento de robo. Sin embargo, indicó que debió desistir de la persecución cuando uno de los individuos realizó varias detonaciones.

La moto recuperada por la Policía tras la intensa persecución de los delincuentes.

Con las características aportadas, los uniformados lograron localizar a los sospechosos en inmediaciones de calles España y 7. Al advertir la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga y se dirigieron hacia un domicilio ubicado en calle 6, antes de España.

En ese lugar, los efectivos lograron reducirlos y proceder a la aprehensión de ambos. Uno de ellos, identificado como Rodrigo Alejandro Aciar García, de 23 años, intentó escapar hacia el interior de un lote e ingresó a una vivienda, pero fue aprehendido en el interior. El segundo detenido fue Juan Emiliano Videla, de 24 años.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, de color negro, dominio 152-LFN, la cual había sido denunciada como robada minutos antes en jurisdicción de Comisaría 6°. Además, se recuperó una bicicleta rodado 29 de color azul.

Pese a los rastrillajes realizados en la zona, el arma de fuego utilizada por los sospechosos no fue encontrada.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien tras evaluar las circunstancias del hecho dispuso que no se aplicara el procedimiento especial de flagrancia debido a la complejidad probatoria. En consecuencia, el fiscal Cristian Catalano determinó la intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo arrebato en grado de tentativa en concurso real con robo.

En el operativo participaron efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, entre ellos el oficial ayudante Leandro Oyola, el oficial ayudante Lucas Sánchez, la cabo Agostina Tivani, el cabo Renzo Carmona y el agente Pablo Narváez.