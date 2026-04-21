Investigan un presunto asesinato de un anciano de 78 años en Pocito

Un presunto homicidio es investigado en Pocito tras el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de su vivienda. La víctima fue identificada como José Yañez, de aproximadamente 78 años.

El hecho se conoció este 21 de abril, cerca de las 12, cuando se dio aviso a las autoridades sobre la presencia de una persona fallecida con aparentes signos de violencia en un domicilio ubicado en Calle 12, a unos 50 metros de calle Alfonso XIII.

El cuerpo fue encontrado en la cocina de la vivienda. Según el examen preliminar realizado por la médica legista, se constató que se trata de una muerte violenta ocurrida hace más de 48 horas. Las primeras observaciones indican que el fallecimiento habría sido producto de golpes, aunque el elemento utilizado será determinado con la autopsia.

Al llegar al lugar, intervino personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, junto a la Brigada de Delitos Especiales y efectivos de Criminalística, quienes realizaron las primeras medidas para preservar la escena y avanzar con la investigación.

La causa fue caratulada como homicidio doloso y continúa en etapa investigativa. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se trabaja en la recolección de pruebas y que el informe será ampliado en las próximas horas.