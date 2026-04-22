El sistema de seguridad de San Juan para la búsqueda de personas enfrenta una demanda constante. Según datos oficiales de la Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas, hasta las primeras semanas de abril de 2026 se registraron 327 casos de extravío, lo que equivale a un promedio de entre 3 y 4 denuncias por día. Dentro de ese total, los menores de edad representan el 37,7%, con 123 casos.

Los datos fueron confirmados por Marcelo Santander, titular del área de Búsqueda, a DIARIO HUARPE, quien detalló que los casos de menores alcanzan los 123 registros y se distribuyen de manera equilibrada entre varones (61) y mujeres (62). Aunque no constituyen el grupo mayoritario, el volumen de intervenciones refleja la frecuencia con la que se activan los protocolos de búsqueda en este segmento.

Por otro lado, el porcentaje restante corresponde a adultos, que concentran el 62,3% del total de extravíos. Al analizar ese universo, los hombres adultos aparecen como el grupo con mayor cantidad de casos: suman 146 registros, lo que equivale al 44,6% del total general. En comparación, las mujeres adultas registran 58 casos, es decir, el 17,7%.

Además, Santander precisó que de las 327 intervenciones, 235 se formalizaron como legajos fiscales, lo que implica una investigación judicial en curso mientras que otros 92 casos ingresaron a través del Cisem 911, reportes de emergencia que se realizan por vía telefónica y activan el sistema de cámaras como herramienta de rastreo inmediato.

Estos datos permiten dimensionar la incidencia de los menores en las desapariciones registradas. Aunque no concentran la mayor cantidad de casos, representan un porcentaje significativo del total. La estadística muestra que las denuncias en este grupo se mantienen constantes y requieren la activación inmediata de protocolos de búsqueda, lo que pone el foco en situaciones de vulnerabilidad que atraviesan a niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas, las causas de las desapariciones en menores son diversas. Predominan los conflictos familiares, las dificultades en el ámbito escolar y los contextos de vulnerabilidad. También se registran casos asociados a consumos problemáticos y entornos de riesgo, que inciden en la decisión de alejarse del hogar.

El sistema San Juan Te Busca opera bajo el criterio de inmediatez. No es necesario esperar 24 o 48 horas para realizar la denuncia. La estadística de 2026 refleja el trabajo coordinado entre la Policía de la provincia y el Ministerio Público Fiscal.