En un almuerzo, aunque parezca el último, un grupo de soldados reservistas sostienen su posición en el campo de batalla. Dentro de la trinchera, Zapo, intenta combatir al miedo, pero es sorprendido por la visita de sus padres, el matrimonio Tepán, quienes llegan al campo de batalla con una canasta de comida, un mantel y un gramófono para celebrar ese picnic familiar de domingo.

En este contexto, aparece Zepo, otro soldado, pero del ejército enemigo llega a la reunión. Ante la sorpresa de todos, en lugar de matarse entre sí, los padres de Zapo lo invitan a compartir el picnic. A través de esta situación absurda, arranca la puesta en escena de la obra que justamente tiene como título “Pic-Nic”: manifestó antibélico, del dramaturgo Fernando Arrabal, será estrenada por el elenco “Treta” dirigido por Rosita Yunez el próximo 2 de mayo.

Esta producción autogestiva marca el regreso de la histórica directora a la acción del teatro independiente sanjuanino después de 10 años de ausencia. DIARIO HUARPE hizo una visita a una de las sesiones de ensayo semanal de la compañía, para conocer por dentro, la cocina artística de esta propuesta.

Con el pelo blanco de los años vividos por fuera y por dentro de los escenarios del teatro de autor, Rosita se planta nuevamente ante otra aventura, otro desafío más, en tiempos difíciles de continuar militando por el arte como lo hizo siempre. Ahora, con un nuevo elenco actoral conformado por Emiliano Fernández, Jesús Galván, Valentina Viviani, Francisco Fernández y la técnica de iluminación de Lucas Gastón Osorio.

“Estuve estos 10 años autoexiliada por razones personales, pero mantuve siempre en contacto con el teatro, porque en estos 10 años, por ejemplo, realicé becas, estuve leyendo y estudiando. Sentí el año pasado, después de haber superado un montón de cosas a nivel personal, laboral, teatral, cultural, político y social, me sentí mucho más armada, con más ganas de volver”, dijo la realizadora a este medio.

El texto elegido por Rosita no es al azar. Arrabal planteó en su dramaturgia que la guerra es un “juego burocrático” donde los soldados confiesan que solo disparan porque se lo ordenan, pero sin razón y sin un odio real. La obra expone que la guerra es una construcción artificial impuesta por poderes superiores que no están en el barro.

La inocencia frente a la crueldad, ese contraste entre un almuerzo familiar y una trinchera resalta lo absurdo de la violencia humana. La incomunicación entre los personajes que no toman conciencia de la gravedad de la situación, el humor negro, la dicotomía entre “buenos” y “malos” expone una profunda conexión entre el hecho teatral y lo social, en una época de constantes conflictos bélicos y genocidios por el mundo.

“Elegí hacer esta obra en base a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en todas las guerras inútiles que estamos viviendo. Entonces, me acordé de Pic-Nic, de Arrabal que habla precisamente de esto. Es un manifiesto antibélico hecho en forma de absurdo donde se mezcla el humor y el horror”, explicó la directora.

En la trinchera, entre la inocencia y la crueldad

Los personajes son hilarantes, sencillos, comunes en su lenguaje, pero terriblemente extravagantes. En este sentido, la obra habla de la inocencia, del terror y cómo la violencia y la guerra se vuelve un paisaje habitual y naturalizado en la vida cotidiana.

“No planteamos ningún mensaje, no creo que el teatro deba dar un mensaje, pero sí lo que creo es que nosotros, los actores, queremos hacer oír nuestra voz. Tenemos ganas de hablar de esto y de muchas cosas más y reflexionar junto con el público. Que el público se vaya pensando, con eso nos basta”, remarcó Yunes.

Jesús Galván, que hace del señor Tepa, afirmó: “Es un personaje muy delirante, muy autoritario, es el padre de la familia. Para mí ha sido un honor también haber sido convocado por la directora Rosita Yunes. Esta obra, en lo personal, es un homenaje a todas las víctimas de la guerra, particularmente, los niños”, comentó.

Más allá del estreno del 2 de mayo en la Sala de Ensayos y Puestas Escénicas de Riveros-Luna, está la idea de reponer el 16 del mismo mes, aunque después, el grupo buscará circular con la obra a otros rincones de la provincia.

En detalle

“Pic-Nic”: manifiesto antibélico, de la mano de la Compañía Treta hará su debut en la Sala de Ensayos y Puestas Escénicas de Riveros-Luna (Av. Benavidez 2316 oeste). Primera función el sábado 2 de mayo 21:30 hs. Entrada a la gorra. Capacidad limitada. Reservas: 2646213600.