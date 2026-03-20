Cómo es el café colgante a más de 60 metros que se encuentra en China

En la provincia china de Fujian, el establecimiento Gushi Cliff Coffee invita a los amantes de la adrenalina a participar de un ritual extremo a sesenta metros sobre el mar. Aunque el negocio abrió sus puertas en el año 2004, su reconocimiento masivo llegó recientemente a través de videos virales en redes sociales.

La propuesta consiste en sentarse en pequeñas terrazas rectangulares de madera atornilladas al acantilado con pernos de alta resistencia, ofreciendo una perspectiva vertical del océano mientras las olas golpean la base de la montaña con fuerza.

El acceso hasta estos asientos requiere un esfuerzo físico previo que incluye una caminata de media hora por un sendero de vía ferrata y un descenso final con cuerdas. Durante todo el proceso, un grupo de instructores guía a los visitantes, quienes deben utilizar obligatoriamente cascos y arneses de seguridad.

Por razones de protección, la administración prohíbe terminantemente bajar a las plataformas por cuenta propia y exige realizar reservas con anticipación ante la gran cantidad de gente que llega cada semana. Además, la actividad está sujeta a condiciones climáticas favorables, suspendiéndose de inmediato para proteger la vida de los clientes si se presentan lluvias intensas o vientos muy fuertes.

La experiencia tiene un costo por persona de 398 yuanes, aproximadamente 58 dólares, cifra que contempla el alquiler de equipo profesional, el trabajo de los expertos y el seguro obligatorio.

El responsable del emprendimiento aclaró ante las dudas sobre el precio que el pago cubre la seguridad total del usuario y no ponen un límite de tiempo para que la gente disfrute de la vista.