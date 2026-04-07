Cómo es el pacto de silencio de Tinelli y su novia para "no" confirmar su separación

El vínculo entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli quedó nuevamente bajo la lupa tras señales que encendieron las alarmas sobre un posible distanciamiento. La modelo no estuvo presente en el reciente cumpleaños del conductor y evitó dedicarle mensajes públicos en redes sociales.

Según trascendió por la periodista Nieves Otero, desde el entorno de Figueroa confirmaron que ambos "acordaron no referirse a ellos y poner foco en lo profesional, Milett está en Perú por trabajo y cuestiones familiares".

Esta información fue difundida en el ciclo Vamos las Chicas, donde remarcaron que el pacto alimenta las versiones cruzadas. Actualmente ella se encuentra instalada en su país enfocada en la preparación de una película. Por su parte, Luciano El Tirri dio detalles de cómo se encuentra Tinelli tras sus escándalos y afirmó que "la pasó mal".

El primo del conductor habló con el programa LAM y aseguró que no sabía nada de Figueroa y que, aunque se reunió con Marcelo, no hablaron de ella. En contraste con la actitud de Milett, Sabrina Rojas saludó al animador por su aniversario recordando su historia juntos y expresó que "nos diste muchos años".

En medio de este hermetismo, Mimi Alvarado se refirió al vínculo señalando que "es una relación paga". De esta manera, entre silencios y agendas cruzadas, la historia suma capítulos sin confirmaciones claras.