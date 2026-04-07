El secreto para preparar las mejores galletitas de limón tiernas y duraderas

Lograr una galleta que se deshaga en la boca es uno de los mayores placeres de la cocina hogareña. Esta preparación de Josefina Domínguez destaca por su suavidad y la posibilidad de guardarlas en recipientes herméticos manteniendo su textura fresca varios días.

Según la pastelera chilena, la inclusión de queso crema en la mezcla es fundamental porque esta adición "hace toda la diferencia" en el resultado final. Para comenzar se debe precalentar el horno a doscientos grados y alistar los ingredientes secos consistentes en doscientos setenta gramos de harina sin polvos de hornear, un gramo de sal, dos de fécula de maíz y dos de bicarbonato de sodio.

Por otro lado se baten cien gramos de manteca pomada con treinta gramos de queso crema, doscientos sesenta gramos de azúcar y la ralladura de dos limones hasta obtener una consistencia cremosa. A este batido se le suman diez gramos de jugo de limón y un huevo de cincuenta gramos integrando bien cada elemento.

Una vez incorporados los secos con una espátula para formar la masa uniforme se arman bolitas de treinta gramos similares a pelotas de golf. Estas se colocan en una placa con papel de horno dejando espacio entre sí para hornearse por siete minutos sin permitir que se doren.

Finalmente se retiran para dejar enfriar antes de sumergir la superficie en un glaseado elaborado con la mezcla de ochenta gramos de azúcar impalpable y quince gramos de jugo de limón filtrado hasta que seque.