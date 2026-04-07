Un descubrimiento científico sin precedentes reveló la existencia de una enorme reserva de agua dulce oculta bajo el fondo del océano Atlántico, en un hallazgo que podría tener impacto global frente a la creciente crisis hídrica. El acuífero fue detectado por un equipo internacional tras perforaciones a cientos de metros bajo el lecho marino.

La reserva se extiende frente a la costa noreste de Estados Unidos, desde Nueva Jersey hasta áreas cercanas a Massachusetts, y contiene miles de kilómetros cúbicos de agua con baja salinidad, lo que la vuelve potencialmente apta para consumo humano. Según estimaciones, podría abastecer a grandes ciudades durante siglos.

Los investigadores explicaron que este acuífero se formó hace miles de años, durante la última Edad de Hielo, cuando el nivel del mar era más bajo y grandes volúmenes de agua de lluvia y deshielo quedaron atrapados bajo sedimentos que actuaron como barrera natural, evitando su mezcla con el agua salada.

El hallazgo fue confirmado gracias a tecnologías avanzadas de perforación y análisis geofísico, que permitieron extraer muestras de agua desde profundidades de hasta 400 metros. Estas pruebas demostraron que el recurso no es aislado, sino parte de un sistema mucho más amplio de agua subterránea marina.

Sin embargo, los especialistas advierten que, aunque el descubrimiento abre nuevas perspectivas, su aprovechamiento no es inmediato. La extracción implicaría costos elevados, desafíos tecnológicos y posibles riesgos ambientales, por lo que aún se requieren años de investigación antes de considerar su uso a gran escala.

De esta manera, el hallazgo no solo redefine el mapa de los recursos hídricos del planeta, sino que también plantea nuevos interrogantes sobre la gestión futura del agua, en un contexto de creciente demanda y cambio climático.