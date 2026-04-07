Alejandro Farrell falleció recientemente dejando un vacío significativo en el ambiente artístico nacional tras más de cuarenta y cinco años de labor profesional. El fundador de la Agencia Farrell fue un pilar fundamental en el desarrollo de trayectorias en teatro cine televisión y publicidad.

Entre las figuras que representó se destacan nombres como Nancy Dupláa Paola Krum Marcela Kloosterboer Agustina Cherri Gimena Accardi Pablo Echarri Luis Luque Fernán Mirás y Benjamín Rojas.

El reconocido agente compartía sus tareas diarias con sus hermanos Diego y Leo y recientemente había sumado a su esposa Felicitas Ghigliotti a la organización. En sus redes sociales solía mostrar momentos de su vida privada vinculados especialmente a su hijo. En el último tiempo su estado de salud era delicado aunque no se precisaron las causas exactas de su deceso.

La noticia provocó una ola de mensajes en redes sociales por parte de quienes lo consideraban un sostén humano y profesional. Nicolás Vázquez compartió fotos junto a él y expresó "Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. Te amo".

Por su parte el actor Agustín Sierra también se sumó a las despedidas publicando "Volá alto, amigo mío, y descansá en paz". El legado de Farrell se caracteriza por su intuición para detectar talentos y su capacidad para mantener relaciones genuinas en un medio altamente competitivo. Sus allegados lo recuerdan como alguien que trabajaba silenciosamente para consolidar las carreras de los artistas más consagrados del país.