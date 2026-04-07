Cómo preparar el plato más delicioso y sin grasas que se hace en 30 minutos

Con el inicio de la temporada invernal las sopas espesas y calientes se vuelven fundamentales para una alimentación nutritiva. En este contexto el potaje de legumbres destaca como una especialidad de la gastronomía española que permite comer rico sin sumar grasas.

La experta Teresa Nadal comparte una versión rápida que en su región de Alicante recibe el nombre de "Calaveres en bufanda" por su apariencia. Ella detalla que se utiliza esa frase porque "los garbanzos se parecen a pequeñas calaveras y las bufandas son las tiras de acelga" que se mezclan en la olla.

Para la preparación de cuatro porciones se requiere pochar una cebolla picada con un tomate rallado en aceite de oliva virgen extra durante diez minutos para luego sumar cuatro o cinco hojas de acelga picada con sus pencas.

El siguiente paso incluye agregar tres o cuatro papas peladas que deben ser chascadas para lo cual hay que cortarlas y a mitad del corte hacer fuerza con el cuchillo para partirlas en trozos chicos.

Según las instrucciones del plato "esto le va a dar más espesor a la preparación" al liberar el almidón. Finalmente se añaden dos latas de garbanzos escurridos y se cubre con agua condimentando con sal, pimienta, una hoja de laurel, una cucharada pequeña de pimentón dulce, uno o dos dientes de ajo en láminas y un dado de azafrán opcional. Luego de quince minutos de hervor el guiso queda listo para servir con cuatro huevos cocidos troceados.