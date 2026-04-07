El Ministerio de Educación de San Juan abrió las inscripciones para los cursos de las Aulas Talleres Móviles (ATM), una propuesta de formación gratuita en oficios que llegará a distintas localidades de la provincia. Las clases comenzarán el próximo 15 de abril y están orientadas a jóvenes y adultos que busquen capacitarse con rápida salida laboral.

La ministra Silvia Fuentes destacó que el programa permite acercar capacitación técnica mediante unidades móviles equipadas como talleres, facilitando el acceso a la educación en zonas alejadas. Este año, las ATM estarán instaladas en Barreal, Huaco, San Isidro, Pedernal, Tres Esquinas y Colonia Fiscal, abarcando los departamentos de Calingasta, Jáchal y Sarmiento.

La oferta incluye cursos como electricista domiciliario, operador de informática, mecánica de motores diésel y motos, confección de indumentaria, soldadura y refrigeración. En Calingasta y Jáchal, las capacitaciones se desarrollan en conjunto con el Ministerio de Minería, con financiamiento de fondos mineros, mientras que en Sarmiento se articulan con el municipio local.

Entre las opciones disponibles se destacan formaciones en instalaciones domiciliarias en Barreal; informática en Huaco; mecánica en San Isidro; textil en Pedernal; soldadura en Tres Esquinas y refrigeración en Colonia Fiscal. Cada curso cuenta con días y horarios específicos, con modalidad presencial en sedes comunitarias, escuelas y clubes.

Los requisitos para inscribirse son ser mayor de 18 años y contar con estudios primarios completos. Además de la inscripción online, en algunos casos también se podrá realizar de manera presencial, como en la Municipalidad de Sarmiento.

Ubicaciones, cursos y links de inscripción

ATM Instalaciones Domiciliarias

Escuela de Educación Especial Múltiple de Calingasta, Barreal, departamento Calingasta

Lunes y miércoles de 18,15 a 21,15

ATM Informática

Club Atlético Huaco, Huaco, departamento Jáchal

Lunes y miércoles de 16 a 20

ATM Mecánica

Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

Martes y jueves de 15,30 a 19,30

Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

Lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

ATM Textil

Unión Vecinal de Pedernal, departamento Sarmiento

Martes y jueves de 14,30 a 19

Link de inscripción:

ATM Soldadura

Soldador Básico Nivel 1 y Soldador Nivel 2

Club Atlético Juventud Unida, Tres Esquinas, departamento Sarmiento

Nivel 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Nivel 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30 (contar con certificado Soldadura Nivel 1)

ATM Refrigeración

CIC Colonia Fiscal, departamento Sarmiento

Grupo 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Grupo 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30

El programa busca fortalecer la capacitación laboral en sectores estratégicos y brindar herramientas concretas para la inserción en el mercado de trabajo, especialmente en comunidades alejadas de los centros urbanos.