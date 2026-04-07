Revelaron cómo Nicole Neumann abandonó a su hija en plena internación

El fin de semana santo estuvo lejos de ser tranquilo para Nicole Neumann y Fabián Cubero. Su hija Allegra debió ser internada en un sanatorio de Nordelta por una reacción alérgica a un componente de un antibiótico que estaba tomando.

La modelo relató lo sucedido en sus redes sociales comentando que "Estuve de clínica porque a una de mis gordas le agarró alergia a un componente de un antibiótico que estaba tomando". Además agregó sobre su permanencia en el lugar que estuvo "Así que bastante metida adentro de una clínica. Lo que hubo de sol, viernes y sábado, todo el día acompañando a mi gordita".

Sin embargo, en el programa Sálvese Quien Pueda de América TV el periodista Nicolás Peralta dio otra versión. Según detalló, la niña quedó internada y Fabián durmió allí las tres noches mientras que "Nicole estuvo un par de horas. Estuvo un ratito el viernes y un ratito el sábado".

En este contexto, Ximena Capristo, panelista de Yanina Latorre, sumó un dato contundente que obtuvo por una amiga médica que trabaja en el Sanatorio Nordelta. La panelista afirmó que "Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal".

La panelista de SQP redobló la apuesta al asegurar "Que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo". Para finalizar su postura sobre la situación que involucra al exmatrimonio y la salud de su hija, Capristo sentenció que "Por más separados que estén, yo si tengo a mi hija internada, me clavo ahí".