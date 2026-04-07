El asesinato de Carla Walker, ocurrido en 1974 en Texas, dio un giro inesperado casi medio siglo después cuando los investigadores descubrieron que una pista ignorada durante décadas podía revelar la identidad del asesino. El caso, que durante años fue un misterio sin resolver, se destrabó gracias a nuevas tecnologías aplicadas sobre pruebas antiguas.

La joven, de 17 años, fue secuestrada mientras estaba con su novio en un estacionamiento en Fort Worth. Días después, su cuerpo fue encontrado en un descampado. A pesar del impacto que generó el crimen en la comunidad, la investigación no logró identificar al responsable y el expediente quedó archivado.

Cómo comenzó el caso

Aquella noche, un hombre armado sorprendió a la pareja dentro del vehículo. Obligó al joven a bajar y se llevó a Carla Walker. La falta de testigos y de herramientas forenses avanzadas en ese momento dificultó el avance de la causa, que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los tantos casos sin resolver.

Durante décadas, la evidencia permaneció almacenada. Entre esos elementos había rastros biológicos que, en su momento, no pudieron ser analizados con precisión. Ese “detalle” —que parecía menor— fue determinante años después.

El giro llegó en 2020, cuando los investigadores reexaminaron las pruebas con tecnología moderna y lograron obtener un perfil de ADN. Ese material permitió identificar a Glen McCurley como principal sospechoso. El hombre fue detenido en 2021, casi 47 años después del crimen.

El caso de Carla Walker se convirtió en un ejemplo de cómo los avances científicos pueden cambiar el rumbo de investigaciones olvidadas. Lo que durante años fue una causa sin respuestas, terminó resolviéndose gracias a una evidencia que siempre estuvo ahí.

Hoy, la resolución del crimen no solo llevó justicia a la familia, sino que también dejó una lección clave para los investigadores: ningún detalle es insignificante, incluso si tarda décadas en revelar la verdad.