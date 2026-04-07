Agregar una pequeña cantidad de vinagre a la sartén al freír pechuga de pollo es un truco cada vez más difundido en la cocina porque mejora notablemente el resultado final. Su principal beneficio es evitar que la carne quede seca, uno de los problemas más comunes al cocinar este corte magro.

El efecto se explica por el ácido acético del vinagre, que actúa sobre las proteínas del pollo y ayuda a ablandar sus fibras. Esto permite que la pechuga quede más tierna sin necesidad de marinarla previamente durante horas.

Además, este ingrediente contribuye a que la carne conserve mejor sus jugos durante la cocción. Al entrar en contacto con el calor, favorece una especie de “sellado” superficial que evita la pérdida de humedad, logrando un interior más jugoso y una textura más agradable.

Otro de los beneficios es que potencia el sabor sin invadirlo. Usado en pequeñas cantidades, el vinagre no deja gusto ácido, sino que resalta los aromas naturales del pollo y equilibra los condimentos, dando como resultado un plato más sabroso.

Incluso, especialistas destacan que este truco también puede aportar ventajas digestivas y nutricionales, ya que el vinagre facilita la absorción de minerales y mejora la digestión de las proteínas.

De esta manera, con apenas unas gotas en la sartén, el vinagre se convierte en un aliado simple y económico para lograr una pechuga de pollo más tierna, jugosa y con mejor sabor.