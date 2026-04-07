En un paso estratégico para profesionalizar la labor de quienes día a día sostienen las instituciones sociales y deportivas del departamento, la Municipalidad de Chimbas presentó oficialmente la Diplomatura Universitaria en Deporte y Gestión de Entidades Deportivas. La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), será de carácter gratuito.

La intendenta firmó un convenio educativo con la UNSJ.

La propuesta surge de un acta acuerdo firmado con la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, dependiente de la UNSJ, y busca dotar de herramientas académicas a dirigentes, entrenadores y profesionales vinculados al deporte chimbero.

La formación tendrá una duración de cuatro meses y se dictará bajo una modalidad bimodal, combinando la presencialidad con instancias virtuales para facilitar la participación de los interesados. El programa está estructurado en cinco módulos teórico-prácticos obligatorios, sumado a un módulo introductorio y una capacitación especial en RCP y Primeros Auxilios, considerada vital para el desempeño en campos de juego y sedes sociales.

Las clases presenciales se dictarán los días jueves en el CIC del Barrio Los Andes, mientras que los encuentros virtuales serán los sábados. Cada módulo contempla una carga horaria repartida en 4 horas presenciales, 4 horas virtuales y 4 horas híbridas destinadas exclusivamente a consultas y acompañamiento pedagógico.

Durante el lanzamiento, la intendenta Daniela Rodríguez destacó la importancia de vincular el conocimiento universitario con la realidad de los barrios. “Creemos en la formación como una herramienta clave para el crecimiento de nuestra comunidad. Por eso seguimos generando oportunidades concretas, trabajando junto a la universidad y acompañando a quienes forman parte del desarrollo deportivo de Chimbas”, señaló la jefa comunal.

El enfoque de la diplomatura no será meramente expositivo, sino que promoverá el debate y la reflexión sobre la gestión administrativa y social de los clubes, buscando que cada alumno pueda aplicar lo aprendido en su institución de origen.

Desde el municipio destacaron que esta apuesta educativa busca no solo mejorar la gestión de las entidades, sino también fortalecer el rol social del deporte como contención para niños y jóvenes en el departamento. Con esta diplomatura, Chimbas refuerza su vínculo con la educación pública y gratuita, llevando la universidad a la puerta de los vecinos.