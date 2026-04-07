¿Indirecta a Icardi? Wanda Nara y su frase: "Tengo una más grande"

Wanda Nara volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática tras compartir un mensaje en sus historias de Instagram que despertó todo tipo de especulaciones entre sus millones de seguidores. Sin ofrecer un contexto adicional que explique el destinatario de sus palabras, la empresaria publicó una frase cargada de significado donde escribió "¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande".

Este posteo se produce poco tiempo después de que la expareja de Mauro Icardi fuera vista paseando con el futbolista por las calles de Buenos Aires. El tono desafiante de la publicación captó la atención inmediata del público y muchos usuarios apuntaron directamente contra su ex y su nueva pareja, la China Suárez, como posibles destinatarios de la indirecta.

La empresaria construyó a lo largo del tiempo un estilo comunicacional basado en mensajes breves pero contundentes que invitan al debate y se posicionan con fuerza en plataformas digitales. Al abordar un concepto universal como la envidia con total hermetismo, Wanda Nara logra mantener el misterio y la expectativa.

Por el momento, la protagonista de esta nueva polémica optó por el silencio y no brindó mayores detalles sobre el verdadero sentido de sus palabras, mientras las teorías sobre una posible rivalidad continúan alimentando el interés de la audiencia.