Condenaron a dos meses de prisión efectiva al hombre que robó siete gallinas en 25 de Mayo

La Justicia de San Juan condenó a Leandro César Cabañez a dos meses de prisión efectiva tras ser hallado responsable del delito de hurto agravado por participación de un menor de edad. La sentencia fue producto de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por el fiscal del caso, Dr. Fernando Bonomo, quien además obtuvo la declaración de reincidencia del imputado y dispuso su prisión preventiva.

El hecho ocurrió el pasado 3 de abril de 2026, alrededor de las 15:50 horas, cuando Cabañez, en compañía de un menor de edad, ingresó a un galpón ubicado a 50 metros al sur de la Ruta Provincial 279, en el departamento 25 de Mayo. Según consta en la investigación, ambos sujetos accedieron al inmueble por una ventana que se encontraba rota y sustrajeron siete gallinas de campo, las cuales guardaron en dos bolsas de arpillera: una con tres ejemplares y otra con cuatro.

El adulto tomó la bolsa que contenía las cuatro gallinas, mientras que el menor cargó con la de tres. Luego, ambos caminaron hacia el sur en dirección a la Ruta 279. Al llegar a la vía, en el momento en que cruzaban un alambrado, personal policial que realizaba recorridas por la zona intentó entrevistar a los sospechosos. Los sujetos se desprendieron de las bolsas con las gallinas y huyeron del lugar, aunque fueron aprehendidos a pocos metros.

Al ser interrogados sobre el origen de las aves, los detenidos señalaron el galpón del cual las habían sustraído y condujeron al personal policial hasta el lugar. El propietario del galpón y de las gallinas se hizo presente en el sitio y reconoció las aves como de su propiedad. El dueño manifestó, además, que la ventana por la que ingresaron los ladrones se encontraba rota desde hacía un tiempo a raíz de un hecho delictivo sufrido con anterioridad.

El fiscal Fernando Bonomo, a cargo de la Unidad Fiscal correspondiente, impulsó un acuerdo de juicio abreviado que fue aceptado por la magistratura. Como resultado, Cabañez recibió una condena de dos meses de prisión efectiva, se le declaró la reincidencia y se dispuso su prisión preventiva. En cuanto al menor de edad que participó en el ilícito, intervino el fuero de menores correspondiente, sin que trascendieran detalles adicionales sobre su situación procesal.