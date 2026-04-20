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Cómo hacer galletitas craqueladas de limón en menos de 30 minutos
POR REDACCIÓN
Las galletitas craqueladas de limón se convirtieron en una de las recetas más elegidas por su practicidad y sabor. Con ingredientes básicos y en menos de 30 minutos, permiten lograr una preparación casera ideal para acompañar el mate, el café o el té, con una textura que combina una costra crocante y un interior suave.
El secreto de su característica apariencia “agrietada” está en el uso de azúcar impalpable: al hornearse, la masa se expande y rompe la superficie, generando ese efecto craquelado tan distintivo. Además, el limón aporta frescura y equilibra el dulzor, lo que las convierte en una opción liviana dentro de las recetas dulces.
Ingredientes
200 g de harina
100 g de azúcar
100 g de manteca
1 huevo
1 cucharadita de polvo de hornear
Ralladura de 1 limón
Jugo de 1/2 limón
Azúcar impalpable (cantidad necesaria)
Paso a paso
1. Preparación inicial
Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca.
2. Base de la masa
Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.
3. Saborizar
Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de limón, e integrar bien.
4. Integrar secos
Sumar la harina y el polvo de hornear tamizados hasta formar una masa homogénea.
5. Formado
Hacer bolitas con la masa.
6. Craquelado
Pasarlas por azúcar impalpable para cubrirlas completamente.
7. Cocción
Colocarlas en la placa y hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que estén apenas doradas en los bordes.
El resultado es una preparación rápida, económica y rendidora, perfecta para resolver una merienda sin complicaciones. Su facilidad y sabor explican por qué estas galletitas se volvieron un clásico en muchas cocinas, combinando practicidad con un toque casero irresistible.