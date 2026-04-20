Las galletitas craqueladas de limón se convirtieron en una de las recetas más elegidas por su practicidad y sabor. Con ingredientes básicos y en menos de 30 minutos, permiten lograr una preparación casera ideal para acompañar el mate, el café o el té, con una textura que combina una costra crocante y un interior suave.

El secreto de su característica apariencia “agrietada” está en el uso de azúcar impalpable: al hornearse, la masa se expande y rompe la superficie, generando ese efecto craquelado tan distintivo. Además, el limón aporta frescura y equilibra el dulzor, lo que las convierte en una opción liviana dentro de las recetas dulces.

Ingredientes

200 g de harina

100 g de azúcar

100 g de manteca

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1/2 limón

Azúcar impalpable (cantidad necesaria)

Paso a paso

1. Preparación inicial

Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca.

2. Base de la masa

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.

3. Saborizar

Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de limón, e integrar bien.

4. Integrar secos

Sumar la harina y el polvo de hornear tamizados hasta formar una masa homogénea.

5. Formado

Hacer bolitas con la masa.

6. Craquelado

Pasarlas por azúcar impalpable para cubrirlas completamente.

7. Cocción

Colocarlas en la placa y hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que estén apenas doradas en los bordes.

El resultado es una preparación rápida, económica y rendidora, perfecta para resolver una merienda sin complicaciones. Su facilidad y sabor explican por qué estas galletitas se volvieron un clásico en muchas cocinas, combinando practicidad con un toque casero irresistible.