El helado de tramontana, uno de los sabores más clásicos de las heladerías, también puede hacerse en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de equipos especiales, logrando una textura cremosa y un sabor intenso que combina dulce de leche y chocolate.

Ingredientes para 1 kilo de helado

500 ml de crema de leche

300 g de dulce de leche repostero

200 g de azúcar

4 huevos

150 g de chocolate semiamargo

Opcional: bolitas de chocolate para decorar

El proceso comienza batiendo la crema de leche hasta un punto medio, sin llegar a chantilly, para mantener aireada la preparación. En paralelo, se mezcla el dulce de leche con el azúcar y se baten los huevos hasta lograr una textura espumosa.

Luego, se integran todas las preparaciones con movimientos envolventes para no perder volumen, y se incorpora el chocolate previamente derretido o picado en trozos pequeños, lo que aporta contraste y textura al helado.

Una vez lista la mezcla, se lleva a un recipiente apto para freezer y se deja enfriar durante al menos cuatro horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche para lograr una mejor consistencia.

Entre los consejos clave, los especialistas recomiendan usar crema con alto contenido graso, evitar sobrebatir y dejar reposar el helado unos minutos antes de servir para potenciar su cremosidad.

De esta manera, con pasos simples y sin necesidad de maquinaria profesional, es posible replicar en casa uno de los sabores más elegidos, con la ventaja de poder ajustar el dulzor y la intensidad del chocolate según el gusto personal.