Las tortitas de atún se consolidan como una receta ideal para quienes buscan una comida rápida, rica y fácil de hacer en casa. Con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina, este plato combina una textura crocante por fuera y suave por dentro, logrando un resultado atractivo tanto para adultos como para chicos.

El atún en conserva es la base de la preparación y se destaca por su valor nutricional: es una fuente de proteínas de alta calidad y aporta ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y el desarrollo general. Además, su practicidad lo convierte en un ingrediente accesible y versátil para el día a día.

Para esta receta, pensada para cuatro personas, se necesitan dos latas de atún escurrido, puré de papa, un huevo, pan rallado y, de manera opcional, queso rallado, zanahoria y condimentos. La mezcla de estos ingredientes permite lograr una masa homogénea que luego se transforma en pequeñas tortitas listas para cocinar.

El paso a paso es simple: primero se desmenuza el atún, luego se incorpora el puré y los demás ingredientes, se mezcla hasta integrar bien, se ajusta la textura con pan rallado si es necesario, se forman las tortitas y finalmente se cocinan en sartén durante unos minutos por lado hasta que queden doradas.

Como alternativa, también pueden prepararse al horno para una versión más liviana, cocinándolas a temperatura media durante unos 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para un dorado parejo.

Además de su facilidad, estas tortitas se adaptan a distintos gustos: se pueden sumar verduras, cambiar los condimentos o acompañarlas con ensaladas, purés o salsas. Así, se convierten en una opción práctica, rendidora y nutritiva para cualquier momento del día.