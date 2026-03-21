Viernes 20 de Marzo
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Sociedad > Práctico y simple

Cómo hacer tortitas de atún en seis pasos simples

Una opción rápida, económica y nutritiva para resolver cualquier comida. Se prepara con ingredientes básicos, tiene un paso a paso simple y permite incorporar pescado de manera práctica en la dieta diaria.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las tortitas de atún son ideales para que los chicos coman pescado. (Imagen ilustrativa)

Las tortitas de atún se consolidan como una receta ideal para quienes buscan una comida rápida, rica y fácil de hacer en casa. Con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina, este plato combina una textura crocante por fuera y suave por dentro, logrando un resultado atractivo tanto para adultos como para chicos.

El atún en conserva es la base de la preparación y se destaca por su valor nutricional: es una fuente de proteínas de alta calidad y aporta ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y el desarrollo general. Además, su practicidad lo convierte en un ingrediente accesible y versátil para el día a día. 

Para esta receta, pensada para cuatro personas, se necesitan dos latas de atún escurrido, puré de papa, un huevo, pan rallado y, de manera opcional, queso rallado, zanahoria y condimentos. La mezcla de estos ingredientes permite lograr una masa homogénea que luego se transforma en pequeñas tortitas listas para cocinar. 

El paso a paso es simple: primero se desmenuza el atún, luego se incorpora el puré y los demás ingredientes, se mezcla hasta integrar bien, se ajusta la textura con pan rallado si es necesario, se forman las tortitas y finalmente se cocinan en sartén durante unos minutos por lado hasta que queden doradas.

Como alternativa, también pueden prepararse al horno para una versión más liviana, cocinándolas a temperatura media durante unos 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para un dorado parejo. 

Además de su facilidad, estas tortitas se adaptan a distintos gustos: se pueden sumar verduras, cambiar los condimentos o acompañarlas con ensaladas, purés o salsas. Así, se convierten en una opción práctica, rendidora y nutritiva para cualquier momento del día. 

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