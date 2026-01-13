Mantener el césped verde durante el temporada de verano puede ser un desafío debido al calor intenso y la mayor evaporación del agua, factores que suelen debilitar la hierba y conducir a parches secos y amarillentos. Sin embargo, jardineros experimentados aseguran que existen trucos caseros que potencian la salud del pasto sin necesidad de fertilizantes costosos.

La clave del remedio casero consiste en preparar una mezcla nutritiva con ingredientes orgánicos y accesibles que favorecen la absorción de nutrientes por parte de las raíces y ayudan al césped a soportar mejor el estrés hídrico provocado por el calor.

Los elementos utilizados en este truco incluyen, según la receta popular entre aficionados al jardín, cámara de cebada o levadura nutritiva, que aportan azúcares y microbiota beneficiosa para el suelo; además de agentes que ayudan a prevenir hongos y bacterias dañinas que pueden atacar durante el calor intenso.

La aplicación de esta mezcla se realiza con un pulverizador sobre la superficie del césped en las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son más frescas y hay menos evaporación, lo que permite que el agua y los nutrientes lleguen más profundamente a las raíces.

Además del truco casero, los expertos en cuidado del césped recomiendan prácticas generales que ayudan a que el pasto se mantenga verde en verano, como regar profundamente y con menos frecuencia, lo que fomenta que las raíces crezcan más profundamente y sean más resistentes al calor, y ajustar la altura de corte para que el césped sombreé el suelo y reduzca la evaporación.

Regar en la primera parte de la jornada, antes de que el sol levante con fuerza, también ayuda a minimizar la pérdida de agua por evaporación y favorece una absorción más eficaz por las plantas.

Con la combinación de este truco casero y buenos hábitos de riego, los jardines pueden conservar su color verde intenso y su vitalidad incluso en los meses de calor, haciendo del mantenimiento del césped una tarea más sencilla y económica en el verano.