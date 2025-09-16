Durante la tarde de este lunes 15 de septiembre, el gobernador Marcelo Orrego dejó inauguradas las obras de modernización en la cancha de hockey del Camping Centro Comercial de Santa Lucía. Entre los principales trabajos realizados se destacan el techado de 2.320 metros cuadrados, la instalación de un moderno sistema de iluminación y mejoras estructurales que garantizan mayor confort y seguridad para deportistas y espectadores.

Al encabezar la ceremonia, Orrego destacó la importancia de estas acciones: “Creo firmemente en que el Estado debe proteger y ayudar a las instituciones, porque son ellas las que cuidan a nuestros hijos. Puntualmente, el deporte da vida, salud, disciplina y nos enseña a compartir, y por eso es una de nuestras prioridades”.

El mandatario provincial remarcó además el contexto económico adverso: “Son momentos de crisis para todo el país y no contamos con los fondos nacionales que tuvieron otras administraciones, pero con mucho esfuerzo logramos concretar obras como esta. Nuestro objetivo es seguir trabajando por el presente y el futuro de todos los sanjuaninos”.

La jornada incluyó el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de materiales deportivos a la institución. Las obras, ejecutadas en coordinación entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, contemplaron la utilización de 120 metros cúbicos de hormigón H21, 10.000 kilos de hierro y una estructura de 82.000 kilos de acero que aportan solidez y durabilidad.

El nuevo sistema de iluminación, compuesto por 89 luminarias LED de 180 watts, cumple con estándares internacionales y eleva la calidad de la práctica deportiva, permitiendo un uso más amplio de las instalaciones.

Del acto también participaron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; la subsecretaria de Obras Públicas, Andrea Fernández; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; junto a otras autoridades provinciales y municipales.