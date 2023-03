Los Ex Dealer arrancaron el año con el lanzamiento de un nuevo disco. Se trata de la obra El Ahora que está compuesta por siete temas donde se destacan los teclados y un sonido más rítmico que los anteriores álbumes del clásico grupo indie. El LP comenzó a grabarse en pandemia y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Leonardo Rubio, cantante del conjunto musical, comentó a DIARIO HUARPE que empezaron la creación del disco durante la pandemia, contexto que fue positivo para su inspiración creativa. “Fue positivo porque, por lo menos a mí, me dio el tiempo para escribir, tocar y llevar a cabo la composición", dijo.

Rubio contó que el proceso de producción fue distinto al resto de los discos porque lo hicieron a partir de maquetas con las canciones pregrabadas. “Hubo mucha preproducción para los temas y me parece que se notó. Hay diferencia con los anteriores discos hasta en las letras, son como más maduras”, indicó. El Ahora es el sexto álbum de la banda. Antes habían publicado Inicia (2012), La era de la incomunicación (2013), Ciclotimia (2014), Melancolía (2016) y El tratado de los lobos (2018).

El grupo se destaca en el ambiente indie sanjuanino. Foto:gentileza.

“Este disco tiene la gran diferencia que tiene teclados por todas partes y también sampler. Son varias cosas: las formas de grabar las guitarras, el sonido y en general del LP es distinto al otro. En eso tuvo mucho que ver Carlos Vilaplana a que lo grabó, mezcló y masterizó”, afirmó el artista sanjuanino. Fue grabado en formato de banda en vivo como se hacía antes, es decir con los instrumentos sonando a la vez. Esto también le dio un audio más particular aún.

Por otra parte, El Ahora resalta por tener un sonido más rítmico debido a que los Ex Dealer decidieron incursionar en nuevos géneros como el trip hop. “Cuando empezamos a pensar en un disco la primera idea fue que tenía que ser más luminoso porque el anterior fue demasiado oscuro. Lo oscuro lo explotamos demasiado en el disco anterior y tenía que ser más positivo”, declaró Rubio.

Explicó que si bien escuchan las nuevas tendencias de la música actual, no es su fuente de inspiración a la hora de hacer temas musicales. , “La idea es siempre no parecerse a nada”, subrayó. Agregó que decidieron publicarlo en formato álbum porque los siete temas componen una obra en sí y por eso no presentaron sencillos como adelanto.

Los Ex Dealer llevan una década tocando juntos. Foto: gentileza.

Ex Dealer está integrado por Leonardo Rubio (guitarra y voz principal), Cristian Rubio(bajo), Maxi Lezcano (guitarra), Martina Piaggio (teclados y coros); y Matías Guerrero (batería). El Ahora puede escucharse en YouTube, Spotify y Bandcamp.