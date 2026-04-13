En paralelo al avance de las obras de remodelación en el Parque de Mayo, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, lanzó una nueva licitación para garantizar su mantenimiento integral. La inversión asciende a $4.854.777.085,90 y apunta a sostener en el tiempo las mejoras ya ejecutadas y las que están en marcha por el tiempo de 1 año y cinco meses. La apertura de los sobres de licitación será el próximo viernes 24 de abril.

La convocatoria abarca no solo el Parque de Mayo, sino también Plaza España, la Feria de los Artesanos, la ampliación oeste del parque, los jardines del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y el Parque Belgrano. Se trata de un paso clave dentro del esquema de transformación de los espacios verdes de Capital: no solo construir y renovar, sino también sostener esas condiciones en el tiempo con un esquema técnico y operativo permanente.

Según se detalla en el pliego licitatorio, el objetivo central es “lograr un pleno aprovechamiento por parte de la comunidad” de estos espacios, a partir de tareas continuas de conservación, mantenimiento y mejora del estado general.

La superficie total alcanzada por la licitación es de 26,30 hectáreas, distribuidas en tres sectores:

Sector 1: Parque de Mayo clásico, Plaza España y Feria de los Artesanos.

Sector 2: ampliación oeste del Parque de Mayo y jardines del museo.

Sector 3: Parque Belgrano.

En todos los casos, el enfoque no es solo operativo, sino también ambiental y paisajístico, con el objetivo de mejorar el valor botánico, climático y estético de estos espacios urbanos.

Qué tareas incluye la licitación

El pliego establece un esquema amplio de tareas que deberán ser ejecutadas por las empresas adjudicatarias. Entre las principales, se destacan el corte y mantenimiento de césped; la resiembra y fertilización; el cuidado y reposición de especies ornamentales; las podas y erradicaciones controladas, el control de plagas y enfermedades, asegurar el riego y mantenimiento de sistemas hidráulicos, además de la conservación del sistema eléctrico y el mantenimiento de mobiliario urbano.

También, las empresas deberán garantizar la provisión de insumos, equipos, herramientas y personal especializado, bajo la supervisión de profesionales con experiencia en espacios verdes y riego presurizado.

El esquema también prevé intervención ante contingencias como tormentas, vandalismo, incendios o fallas en los servicios, con respuesta inmediata coordinada con la Dirección de Espacios Verdes.

Plazos, control y esquema de contratación

El plazo de ejecución establecido es de 517 días corridos desde la firma del acta de inicio, es decir que una vez que las empresas se hagan cargo, la duración del contrato será por el lapso de 1 año y cinco meses.

Un dato clave del esquema licitatorio es que no se podrá adjudicar más de un sector a una misma empresa, lo que busca diversificar la ejecución y mejorar la eficiencia del servicio.

La contratación se realizará por sistema de ajuste alzado, es decir, por un precio global, y el control del cumplimiento estará a cargo de la Dirección de Espacios Verdes, que evaluará la ejecución de las tareas y certificará los avances.Obras y mantenimiento.

La licitación se da en un contexto donde el Parque de Mayo atraviesa una de las mayores transformaciones de los últimos años. A la renovación del sector de juegos infantiles se suman las obras en marcha del trencito, el lago, el puente peatonal y los nuevos núcleos sanitarios.

En ese marco, el mantenimiento deja de ser un complemento y pasa a ser parte estructural del proyecto. La lógica oficial apunta a evitar el deterioro que históricamente afectó a estos espacios tras grandes intervenciones.

La inversión, que supera los $4.800 millones, refleja ese cambio de enfoque: no solo construir infraestructura nueva, sino sostenerla con estándares técnicos y operativos definidos.

Con este esquema, el desafío no es solo que el Parque de Mayo y los espacios verdes luzcan renovados, sino que mantengan en el tiempo ese nivel de calidad. Un cambio que, de cumplirse, redefine la forma en que la ciudad gestiona sus principales espacios públicos.

Un mantenimiento con eje ambiental y urbano

El esquema licitatorio no se limita a tareas básicas de conservación. El objetivo es mejorar el valor botánico, climático y paisajístico de los espacios verdes, incorporando un enfoque que combina mantenimiento con gestión ambiental urbana.

Esto implica que las intervenciones no solo apuntan a sostener el estado del parque, sino también a potenciar su funcionamiento como regulador ambiental dentro de la ciudad, con impacto en la calidad del aire, la temperatura y la experiencia cotidiana de quienes lo utilizan.